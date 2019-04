Van Meunier over Ribéry tot Nadal: ook de sportwereld reageert gechoqueerd op de brand van de Notre-Dame TV

17 april 2019

18u15

Bron: rmcsport.bfmtv / Sports.fr / France 24 / MSN 0 Sport Ook in de sportwereld is de vreselijke brand van de Notre-Dame in Parijs niet zonder enige emotie voorbijgegaan. Zowel in de Franse als in de buitenlandse sportwereld werd er gereageerd op de ramp. Franse sportclubs startten acties op om de wederopbouw te ondersteunen en daar bleef het niet bij. Van voetballers tot in het paardenrennen: iedereen wil helpen.

Bijna even snel als de vlammen ging het nieuws de wereld rond dat één van de grootste Franse monumenten in lichterlaaie stond. Na de Eiffeltoren is de Notre-Dame hét pronkstuk in Parijs. Inwoners van de grootstad waren dan ook emotioneel het zwaarst getroffen door de brand. Dat geldt ook voor de vele sportclubs in de Franse hoofdstad. Paris Saint-Germain, dat vanavond kampioen kan spelen, is wellicht de populairste sportclub in Parijs. De reactie van PSG bleef niet lang uit, vastberaden om mee te investeren in de toekomst van de Notre-Dame.

“De hele familie van Paris Saint-Germain zal de wederopbouw van de Notre-Dame op lange termijn ondersteunen. Samen met de belangrijkste spelers van de club, maar ook partners en supporters in binnen- en buitenland zijn we van plan om enkele acties op te zetten met als doel verschillende initiatieven te steunen. Die zullen samenvallen onder één fonds om de komende jaren meermaals te doneren in de toekomst van de kathedraal.”

Voor de kampioenenmatch van vanavond in en tegen Nantes heeft de Franse verdeler Foot-Store een speciale patch ontworpen van de iconische Notre-Dame. Het embleem zal op de spelers hun borst prijken en kan nadien bij de supporters op hun favoriete truitje worden aangebracht voor tien euro. De winst daarvan wordt overgebracht aan de Franse regering, die het geld gaat gebruiken voor de vernieuwing van de kathedraal.

PSG sprak ook een steunbetuiging uit aan de brandweerlui, die voor de moeilijke opdracht stonden om het vuur onder controle te krijgen. “Vreselijke beelden van de Notre-Dame, één van de mooiste monumenten van onze stad die nu in vlammen opgaat. Veel moed aan iedereen die zijn best doet om het vuur te doven.”

Images terribles de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, l’un des plus beaux monuments de notre ville, en proie aux flammes. Courage à toutes les personnes mobilisées pour éteindre cet incendie. Paris Saint-Germain(@ PSG_inside) link

Verschillende spelers van de Parijse club, waaronder Neymar, Kylian Mbappé en Rode Duivel Thomas Meunier, betuigden via Twitter hun medeleven. Die laatste verwees naar een vers uit de Bijbel (9:10). “De tichelstenen zijn gevallen, maar met uitgehouwen stenen zullen wij wederom bouwen; de wilde vijgenbomen zijn afgehouwen, maar wij zullen ze in cederen veranderen (oude vertaling). Het monument is Werelderfgoed, maar in de eerste plaats een Katholiek gebouw.”

Des briques sont tombées, Nous bâtirons en pierres de taille; Des sycomores ont été coupés, Nous les remplacerons par des cèdres. (Ésaïe 9:10).

Certes patrimoine française et mondial, mais surtout catholique. #notredame pic.twitter.com/bc68ZGxlQp Thomas Meunier(@ ThomMills) link

In de achterwijken van Parijs bevindt zich voetbalclub Red Star, die in de Ligue 2 uitkomt. Net als hun grote broer bedankten de mensen van Red Star de brandweerlui om het vuur te trotseren.

🙏 Le @RedStarFC ✪ souhaite remercier les @PompiersParis d'être parvenus à maitriser après plusieurs heures de lutte l'effroyable incendie qui a attaqué @notredameparis 💚 #notredame pic.twitter.com/VR9CUpo1Sq Red Star FC ✪(@ RedStarFC) link

Vanuit de Franse voetbalbond (LFP) beloofde voorzitter Nathalie Boy de la Tour dat het Franse voetbal zich zal inzetten om de kathedraal van Notre Dame te helpen heropbouwen. “De Franse voetbalwereld zal niet enkel toekijken, maar ook helpen om de wederopbouw van onze kathedraal, die cultureel erfgoed is, financieel te kunnen helpen”, gaf de la Tour prijs op een voorstelling van een partnerschap met WWF Frankrijk. Hoe groot die financiële injectie zal zijn, zei ze er niet bij. “We verwachten van alle betrokkenen dat ze hieraan meehelpen. Wij willen solidair zijn met het incident dat ons allemaal geraakt heeft.”

“Machteloosheid”

Borja Iglesias, een speler bij Espanyol Barcelona, won zaterdag van Alavés met 2-1. Omdat de volgende wedstrijd pas aanstaande zondag is, kregen de Catalaanse spelers enkele dagen vrij. Iglesias besloot met een kompaan naar Parijs te gaan. Na een bezoek aan het Louvre reisde de 26-jarige spits de Seine af op een boot. Van daar was hij maandagavond getuige van de verschrikkelijke brand. De dag ervoor had hij de kathedraal nog bezocht. “Wat een machteloosheid. Ik zag een prachtig gebouw met zoveel geschiedenis teneer gaan op slechts enele meter van mij. Ik kon niets anders doen dan toekijken”, schrijft hij op Instagram. De voetballer stelde meteen ook zijn achterban gerust. “We zaten op een boot kort bij de brand, maar alles is in orde met mij.”

Rugbyclub Stade Toulousain is niet uit Parijs, maar was toch even aangedaan van de brand. Daarom wil de enige overgebleven Franse ploeg in de Europese Rugby Cup niet bij de pakken blijven zitten en meewerken aan de wederopbouw van het Franse monument. Komende zondag gaat ze in de halve finale van de Rugby Cup tegen Leinster een speciaal truitje te dragen waar de Notre-Dame op geborduurd staat. De truien worden nadien verkocht en de opbrengsten worden integraal gebruikt om de Notre-Dame te reconstrueren.

“Wat er aan het begin van de week met onze Notre-Dame is gebeurd, heeft niet alleen indruk nagelaten op het Franse volk, maar op zowat iedereen in de wereld. Het is een universele tragedie geworden”, zegt Didier Lacroix, voorzitter van Stade Toulousain. “Het lijkt mij vanzelfsprekend dat wij ons steentje bijdragen aan de reconstructie van het gebouw.”

Dimanche face au @leinsterrugby, le Stade Toulousain portera un maillot spécial après la tragédie survenue à Notre Dame de Paris.

👉🏻 https://t.co/7SLftuv2OX pic.twitter.com/TZ7FriRMt0 Stade Toulousain(@ StadeToulousain) link

Een andere rugbyclub, wel uit Parijs, wenste de Notre-Dame vooral veel sterkte toe.

Tiens bon #NotreDame 😢 Stade Français Paris(@ SFParisRugby) link

Zelfs in het paardenrennen werd besloten om de ‘President de la République’-prijs, die zondag wordt gehouden op de Auteuil-renbaan, te noemen naar de kathedraal. Ook daar zal de opbrengst worden geïnvesteerd in het geliefde monument.

“Mijn hart brandt”

Bijna elke sporter die een link heeft met Frankrijk of de hoofdstad kon niet vatten wat er aan het gebeuren was maandagavond. Evan Fournier is in Amerika ver weg van zijn thuisland, maar het nieuws liet hem niet onberoerd. “Mijn hart is aan het branden”, reageerde de NBA-speler op Twitter. Verder wilden ook Franck Ribéry, Didier Drogba en tennisser Rafael Nadal nog iets kwijt over de ‘tristesse’.

My heart is burning man 🙏 https://t.co/q5s8Yq0vkk Evan Fournier(@ EvanFourmizz) link

😢😭🇫🇷 pray for France 🙏🏽 pic.twitter.com/TybXWPfBDy Neymar Jr(@ neymarjr) link

Quelle tristesse 🥺🤲🏼 Force à Paris 🇫🇷 #NotreDame pic.twitter.com/YlJ5f3l1hd Franck Ribéry(@ FranckRibery) link

Going to sleep still under shock with the images we see in Paris. All my support to all Parisians and French people and authorities. @PompiersParis @notredameparis #NotreDamedeParis Rafa Nadal(@ RafaelNadal) link

Meer over sport

sportdiscipline

Notre-Dame

voetbal

Parijs