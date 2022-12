Van Mbappé over Romario tot Bolt: sportwereld reageert op het overlijden van legende Pelé

WK voetbal “Hij kan je leren hoe je een vrouw als een gentleman behandelt": mevrouw Di María geeft Franse ex van Pamela Anderson flinke veeg uit de pan

Op de sociale media gaan de verbale oorlogjes na de finale van het WK voetbal ook nu nog steeds onverminderd voort. Nadat huidig WK-winnaar Angel Di Maria en de Fransman Adil Rami, WK-winnaar in 2018, het aan de stok met elkaar kregen, is nu ook de vrouw van die eerste in de dans gesprongen. En haar repliek was snedig.

13:18