Van Gaal en Oranje aan het feest: noorderburen winnen met 4-0 tegen een zwak Montenegro

Zijn EK was ronduit moeizaam, woensdag in Oslo speelde de spits nog een ongelukkige wedstrijd tegen Noorwegen, maar zaterdag was het eindelijk weer eens de avond van Memphis Depay bij Oranje.

In het Eindhovense stadion waar hij doorbrak als tiener, in zijn zeventigste interland, zette Memphis het Nederlands elftal op koers tegen een stug Montenegro. Eerst door slim een strafschop te versieren én die zelf te benutten. Daarna door hard raak te schieten in de korte hoek, na dik een uur spelen, in een fase waarin Oranje het zichzelf onnodig moeilijk dreigde te maken.

En in de slotminuten ging Memphis ook nog even op de foto met een brutale jonge fan, die zomaar het veld in was gerend.

Georginio Wijnaldum en Cody Gakpo bepaalden de eindstand op een keurige 4-0, waardoor het Nederlands elftal met enig vertrouwen kan toewerken naar komende dinsdag. Dan wacht in de Johan Cruijff Arena het slotstuk van een drieluik, thuis tegen Turkije. Alleen bij winst blijft Nederland op koers voor directe kwalificatie voor het WK in Qatar, met drie ploegen dicht op elkaar in de poule.

Volledig scherm Memphis Depay viert de 1-0. © Photo News

De ruime winst op Montenegro verbloemde enigszins dat het spel van Oranje lange tijd moeizaam was geweest. De tegenstander speelde erg compact in Eindhoven, vaak met elf spelers op een strook van amper dertig meter lang, strijdend als een hecht collectief. Uiterste zorgvuldigheid en geduld was geboden.

Pas kort na ruim een kwartier slaagde Oranje er in een fase van grote druk te creëren, resulterend in een serie van hele en halve kansen. Gakpo was twee keer dichtbij in een onnavolgbare scrimmage, Memphis stuitte van dichtbij op keeper Matija Sarkic en Davy Klaassen kopte snoeihard op de lat.

Na 38 minuten was het alsnog raak. Memphis draaide in het strafschopgebied slim weg bij tegenstander Dusan Lagator, die de spits van Oranje opzichtig bij zijn middel greep. Memphis nam zelf de toegekende strafschop - en schoot kiezelhard raak: 1-0.

Die verdiende voorsprong had wat rust en vertrouwen moeten schenken aan Oranje en bondscoach Louis van Gaal. Keeper Justin Bijlow was nog geen moment op de proef gesteld, maar juist ná de 1-0 worstelde Oranje hevig, met name in het eerste kwartier meteen na rust.

Volledig scherm Cody Gakpo maakte de 4-0. © Photo News

Eerst liet Georginio Wijnaldum zich aftroeven, waarna Milutin Osmajic vrij door mocht over de linkerkant. Even later stond spits Stefan Mugosa opeens helemaal vrij voor Bijlow, na een volledig mislukte terugspeelbal van debutant Tyrell Malacia. Zo’n beetje iedereen in het stadion haalde opgelucht adem toen Mugosa wild over schoot, de jonge Feyenoorder voorop.

Vijf minuten later was de wedstrijd aan de overkant alsnog beslist. Gakpo frommelde de bal uit een flipperkastsituatie voor de voeten van Memphis, die wederom verwoestend uithaalde, deze keer slim en zuiver in de korte hoek: 2-0.

Een kleine tien minuten later scoorde Oranje opnieuw. Steven Berghuis pikte slim een verdwaalde bal op en bediende Georginio Wijnaldum met een steekbal. De aanvoerder scoorde probleemloos, alleen voor de keeper: 3-0.

Het slotakkoord was voor Gakpo. De PSV’er in vorm had woensdag nog geblunderd in Oslo, nu maakte hij de mooiste goal van de avond. Gakpo dribbelde na zeventig minuten naar zijn rechterbeen, op de uiterste hoek van het strafschopgebied, en krulde weergaloos raak.

Lachend vierde Van Gaal het feestje mee aan de zijlijn, in de wetenschap dat het Nederlands elftal stilaan wat vorm begint te krijgen.

