Van een beestachtige etappe tot een dessert dat zwaar op de maag zal liggen: dit mogen de renners deze week verwachten in de Vuelta

Boksen Miljoenen­kamp één dag voor WK-finale: Tyson Fury, die rouwt om doodgesto­ken neef, keert terug uit pensioen voor ‘superge­vecht’ tegen Usyk

Een nieuw superbokskamp ligt in het verschiet. Zowel Tyson Fury - momenteel op pensioen - als Oleksandr Usyk zien een gevecht der gevechten zitten om uit te maken wie de onbetwiste kampioen is bij de zwaargewichten. Er zijn zelfs al details bekend: het prijzengeld is circa 150 miljoen euro, het kamp moet doorgaan op 17 december in Saoedi-Arabië - één dag voor de finale van het WK voetbal. Of hoe het Midden-Oosten nog wat meer aandacht naar zich toe zal trekken.

