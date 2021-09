Van der Poel staat aan de start van het WK, heeft Van Aert er concurrent voor goud bij? “Goed genoeg om WK te kleuren”

WK WielrennnenHoe goed is Mathieu van der Poel? Dat is nu de vraag, nadat de veelgeplaagde renner maandag besliste om toch deel te nemen aan het WK wielrennen op de weg. Krijgt Wout van Aert nog een tegenstander erbij in de strijd voor goud?

Een verrassing was het niet. Dat Mathieu van der Poel, problemen met de rug of niet, aan de start van het wereldkampioenschap komt, hing al enkele dagen in de lucht. Sinds zondag 12 september, de dag waarop Van der Poel voor het eerst sinds zijn val op 25 juli in de olympische mountainbikerace, zijn rentree in het peloton maakte. Na 49 dagen zonder koers startte hij in de Antwerp Port Epic. En hij won.

Alle weken daarvoor had hij last van de rug, en nog steeds. Ook vandaag krijgt niemand goed uitgelegd wat er precies scheelt. Van der Poel kon amper trainen, koersen lukte al helemaal niet. Dan was de Antwerp Port Epic de lakmoestest voor Van der Poel, of zijn rug het weer zou houden in een wedstrijd. Dat deed hij. En afgelopen weekend weer, in de Primus Classic (8ste) en de Gooikse Pijl (46ste). Dat zijn geen wereldkoersen, maar Van der Poel wist blijkbaar genoeg: ook op het WK komende zondag gelooft hij opnieuw zijn rol te kunnen spelen.

Voor minder doet hij het niet. Zijn ploegleider Christoph Roodhooft zegt het zo: “We geloven dat zijn conditie goed genoeg zal zijn om het WK te kleuren. Dat hij het WK kan rijden op een manier die past bij de renner die hij is.”

Lees: Mathieu van der Poel doet weer mee voor de prijzen. Hij wil met Julian Alaphilippe en Tom Pidcock, Kasper Asgreen, Wout van Aert et les autres kampen voor de gouden medaille.

Volledig scherm

Dat is goed nieuws voor het WK en misschien is Wout van Aert daar minder blij om. Ook op dit WK, dat Van Aert boven alles wil winnen, is zijn eeuwige rivaal Mathieu van der Poel weer incontournable.

Maar is dat wel zo? Ook Christoph Roodhooft wijst op de onherroepelijke trainingsachterstand die Van der Poel de voorbije weken heeft opgelopen. Hij onderbrak half augustus een hoogtestage in Livigno en hij mist de trainingskilometers. “Afstand zal een probleem zijn”, zegt Roodhooft. “Daar hebben we de laatste weken nog aan gewerkt. Maar zes of zeven uren aan een stuk heeft hij niet op zijn fiets gezeten.” Voor een wedstrijd van ruim 260 kilometer zal het op de vorm van de dag aankomen, zegt Roodhooft. “En natuurlijk op zijn klasse en zijn talent.”

Of is Van der Poel toch beter dan hij wil laten geloven? Ook dat wordt nu gezegd. Roodhooft: “Mathieu heeft het WK mountainbike in Val di Sole laten schieten. Voor het eerst werd daar het WK shorttrack georganiseerd. Mathieu heeft in heel zijn leven nog geen shorttrack wedstrijd verloren. Het is lachwekkend dat mensen dat zeggen.”

Volledig scherm Mathieu van der Poel doet mee aan het WK wielrennen in Leuven.

