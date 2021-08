Van der Poel past door rugproblemen voor WK mountainbike in Val di Sole

WielrennenMathieu van der Poel zal niet deelnemen aan het WK mountainbike in het Italiaanse Val di Sole. Dat WK vindt komend weekend plaats en dat is te vroeg voor Van der Poel, die nog steeds niet hersteld is van problemen met de rug. In zijn ploeg ziet men liever niet dat ook zijn deelname aan het WK wielrennen op de weg en Parijs-Roubaix in het gedrang komt.

De knoop werd zondag doorgehakt. Tot zolang gaf de sportieve leiding van Alpecin-Fenix zichzelf de tijd om te beslissen of Van der Poel komend weekend wel of niet het WK mountainbike zou rijden.

Dat werd al twijfelachtig toen Van der Poel zo’n tien dagen geleden met rugpijn een hoogtestage in Livigno moest afbreken. Van der Poel bereidde zich daar voor op zijn laatste grote doelen van het seizoen: naast het WK Mountainbike (25-29 augustus) zijn dat het WK wielrennen op de weg (19-26 september) en Parijs-Roubaix (3 oktober).

Van der Poel zit sinds zijn terugkeer uit Livigno thuis. En nu is dat WK Mountainbike dus geschrapt. “De situatie is beter, maar het WK komt te vroeg”, aldus een communiqué van de ploeg. Het plan is dat Van der Poel zich voorbereidt op wat rest van het wegseizoen. Die voorbereiding begint maandag 30 augustus in de Benelux Tour (30 augustus-5 september), die Van der Poel vorig jaar won.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De eerste klachten over rugproblemen waren er al bij de eerste wedstrijd om de Wereldbeker Mountainbike die Mathieu van der Poel op zondag 9 mei in het Duitse Albstadt reed. “Mijn positie op een mountainbike is helemaal anders dan op een wegfiets, het is een andere manier om je kracht over te brengen”, zei Van der Poel daar toen over. En ook dat dat het een terugkerend fenomeen was, telkens al hij zijn eerste wedstrijd op een mountainbike rijdt. “Dat komt in orde.”

Van der Poel was zevende in Albstadt, hij werd één week later tweede in Nove Mesto en zei dat het met de rug al beter ging.

Van Nove Mesto ging het terug naar de weg, met de Ronde van Zwitserland (twee ritzeges) en de Tour de France (ritzege en zes dagen in de gele trui). Daar hoorde je Van der Poel over de rug niet meer klagen.

Maar een nieuw mountainbikehoofdstuk in het drukke seizoen van Van der Poel eindigt nu in mineur. De Nederlander beleefde erg teleurstellende Spelen, met een val in de eerste ronde en opgave daarna. Restte MvdP dan nog het WK in Val di Sole, waar hij zowel zou deelnemen aan de shorttrack als aan de cross-country. Van der Poel jaagt op kostbare UCI-punten, die hij in Japan heeft gemist, en die hem volgend jaar moeten toelaten om in gunstige startpositie aan een nieuwe Wereldbekercampagne te beginnen. Van der Poel laat het mountainbike en de jacht op olympisch goud namelijk niet los. Hij gaat door tot de Spelen van Parijs 2024.

Maar nu moet hij ook over het WK een kruis maken. Rugproblemen zijn niet verholpen en binnen zijn ploeg betwijfelt men of die het gevolg zijn van zijn val op de Spelen. “Dat heeft er natuurlijk geen goed aan gedaan”, zegt ploegleider Christoph Roodhooft. Er moet dus elders naar oorzaken worden gezocht, al is op dit moment nog niet duidelijk waar.

Bondscoach Gerben de Knegt ziet met Van der Poel een medaillekandidaat wegvallen, maar noemt het ook “verstandig dat Mathieu nu niets forceert.”

Zijn deelname aan de Benelux Tour staat voorlopig niet in vraag.

Volledig scherm © ANP