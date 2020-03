Van der Poel na vier dagen koortsvrij: bijkomende stage in Benicassim of toch naar Strade? Bart Audoore

02 maart 2020

Na vier dagen koorts lijkt Mathieu van der Poel verlost van zijn ziekte. Gisteren was de eerste 'normale' dag voor de Nederlander, maar fietsen deed hij nog niet. Zoals aangekondigd is hij vandaag ook niet van de partij wanneer de ploeg het parcours van de Ronde van Vlaanderen gaat verkennen. Hoe zijn komende dagen eruitzien, is nog niet duidelijk. Als de Strade Bianche doorgaat - de beslissing valt wellicht vandaag - is het niet zeker of hij daaraan zal deelnemen. "Het heeft geen zin om een halffitte renner naar zo'n zware wedstrijd te sturen", klinkt het bij de ploeg. "Enkel als Mathieu in staat is een deftige wedstrijd te rijden, zal hij gaan." Wordt de Strade afgelast door de coronadreiging, dan vertrekt Van der Poel woensdag samen met de rest van de ploeg op bijkomende stage naar Benicassim in Spanje. (BA)