“Van der Poel is de duurste lead-out die je kunt hebben”: de code van Alpecin-Deceuninck en hoe andere ploegen ze kunnen kraken

KIJK. IndyCar-cou­reur gaat met liefst 280 kilometer per uur zeven keer over de kop, maar stapt zelf nog van de baan

Een zware crash in de Honda IndyCar 200, met Simon Pagenaud (39) die als bij wonder zonder grote kleerscheuren zijn wagen kon verlaten. De Fransman kende tijdens de oefensessies op het Mid-Ohio Sports Car Course in Ohio remproblemen en ging bij een bocht loeihard rechtdoor. Hij reed op dat moment liefst 280 kilometer per uur. Pagenaud kwam in de grindbak terecht en ging meerdere keren over de kop om tot stilstand te komen tegen de bandenmuur. Straf: de coureur kon zijn auto op eigen houtje verlaten. Met een gebaar richting de toeschouwers stelde hij iedereen gerust. Deelnemen aan de kwalificaties en race mocht de Indycar-kampioen uit 2016 niet. De organisatie gaf geen toestemming en wilde Pagenaud eerst grondig medisch screenen. “Natuurlijk ben ik erg teleurgesteld, maar we moeten de protocollen volgen”, zei Pagenaud kort.