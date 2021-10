Van den Brom zet vaste waarden op scherp: “Verwacht zondag enkele wijzigingen in de basiself”

Met twee doelpunten in de laatste vijf wedstrijden - die bekerwedstrijd even buiten beschouwing gelaten - doet de anders zo productieve aanval van Genk het opvallend slecht. Paul Onuachu miste tegen Charleroi zelfs twee strafschoppen, een rol waar hij na overleg met de coach even afstand van neemt. “Ik ga me pas zorgen maken als we geen kansen meer creëren. De kansen die wij soms missen, dat is onvoorstelbaar. Het vertrouwen van Paul (Onuachu, red.) is de laatste tijd wat minder, spitsen leven van goals. We kunnen nochtans niet zeggen dat hij slecht begonnen is, hij scoorde al 9 goals. We zijn op training extra met hem bezig, om hem individueel meer te laten afwerken. Als die zondag z’n eerste bal raak kopt, spreken we daar niet meer over.”