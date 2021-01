Van den Brom is blij nu Onuachu en Bongonda weer vrienden zijn: "Allebei winnaars, maar Paul is geval apart"

RC GENK'Nothing but love' tussen Paul Onuachu en Théo Bongonda. Beide heren hebben de strijdbijl begraven na hun akkefietje van woensdag. John van den Brom is een blij man. "In dit uniek seizoen hebben we hen allebei nodig."

De plooien zijn weer helemaal gladgestreken. Paul Onuachu (26) en Théo Bongonda (25) kunnen weer door dezelfde deur en daar is coach John van den Brom blij om. Woensdagavond kregen beide spelers het tegen Eupen aan de stok met elkaar, ruzie over wie nu de strafschop mocht omzetten. Een dag later was de woede bekoeld en stuurden beide spelers liefdevolle berichten de wereld in via hun Instagram. Een goed gesprek met coach John van den Brom eerder op de dag had wonderen gedaan. "Ik heb ze donderdag dadelijk even apart genomen", zei Van den Brom. "Als trainer zie je dit soort zaken niet graag gebeuren. Ook de groep heeft hen aangesproken op hun gedrag hoor, vergis je daar niet in. We zijn aan een uniek seizoen bezig en dan wil je niet dat zulke dingen langer aanslepen dan nodig."

Van den Brom wijt het gedrag aan de competitieve ingesteldheid van beide spelers. "Het zijn allebei winnaars, maar Paul is echt een geval apart, hoor. Ook op training. Hij kan écht geïrriteerd geraken als hij daar een partijtje verliest en dat zie je graag als trainer. Hij heeft ook zo'n uniek profiel als spits. Ik vergelijk hem een beetje met Wout Weghorst, de spits van Wolfsburg die ik twee jaar bij me had in AZ. Ook een grote jongen met een enorme drive om te winnen. Naast het veld is Onuachu echt een minzame jongen, maar eens die fluit gaat, draait hij een knop om en gaat hij er volledig voor. En Onuachu kan nog beter worden, geloof mij. Hij moet nog meer een rustpunt worden voor het elftal. Als ik coach van de tegenstander was, dan zou ik ons snel onder druk proberen te zetten, maar net dan moet Onuachu zorgen dat hij de bal kan bijhouden. Hij is op dit moment zó belangrijk voor ons, maar dat is Théo ook. We hebben die twee echt nodig, daarom ben ik blij dat we deze hele historie achter ons kunnen laten."

Volledig scherm De onvrede bij Paul Onuachu (r), hier in gesprek met Bryan Heynen, was groot toen Paul Bongonda hem een penalty wou ontfutselen. © BELGA

Drie kleppers

Beide heren zijn ook de grootste Genkse kandidaten voor de Gouden Schoen. "Ja, ik vind het logisch dat zowel Onuachu als Bongonda naar voren worden geschoven in die verkiezing. Ze hebben een belangrijk aandeel in de goeie maanden die we achter de rug hebben. Je merkt toch wel dat het begint te leven hier binnen de club." Gooi ook Junya Ito in de mix en je loopt natuurlijk ook het gevaar dat het Genkse trio punten van elkaar zal afsnoepen. "Een coach kan nooit te veel goede spelers hebben hoor, als je dat bedoelt", lacht Van den Brom. "Ik heb liever drie kleppers in mijn ploeg zonder Gouden Schoen, dan ééntje met."

Volledig scherm Donderdag maakten de twee het goed, gisteren getuigde Van den Brom hoe belangrijk dat voor hem is. © instagram

