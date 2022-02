Van den Bergh wint Belgisch onderonsje tegen Raman - Sterke Kim Huybrechts verliest zwaar van fenomenale Wade

Voetbal Football Talk. Meunier twee maanden buiten strijd - Leeds zet Bielsa aan de deur

Thomas Meunier komt dit seizoen mogelijk niet meer in actie. Op Instagram bevestigt de rechterflankverdediger van Borussia Dortmund zondag dat hij een pees in zijn dijbeen heeft gescheurd. In maart en april zal Meunier alvast niet voetballen, zegt hij. “Uit de diagnose blijkt dat ik een pees aan de achterkant van mijn dijbeen heb gescheurd. In maart en april ben ik zeker niet beschikbaar voor BVB. Tot snel voor nieuwe avonturen”, schrijft Meunier bij een foto waarop hij poseert met krukken.

13:09