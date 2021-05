Van den Bergh staat voor cruciaal Premier League-duel, commentator Erik Clarys: “Voor mij is Dimi de beste speler van het toernooi”

Het is erop of eronder vanavond voor ‘Dancing Dimi’. Alleen winst is genoeg om zich te verzekeren van een plek bij de laatste vier. “Het wordt een wedstrijd op het scherpst van de snee”, voorspelt VTM-commentator Erik Clarys. “De vorm van de dag zal veel bepalen. Dimi moet winnen, dus dat zorgt voor extra stress. Elke leg kan cruciaal worden. Dimi moet Clayton ook minstens een keer breaken. En als de Welshman in vorm is, kan dat quasi onmogelijk zijn. Het wordt aartsmoeilijk. Ik geef Clayton 51% kans om door te stoten, en Dimi 49%. Clayton is de man in vorm. Niet vergeten dat hij op voorhand getipt werd als potentiële winnaar van het toernooi, hé.”

Maar Clarys ziet wel één groot voordeel voor Van den Bergh. “Hij heeft de vorige duels tegen Clayton telkens vrij makkelijk gewonnen. Clayton is een tegenstander die Dimi ligt. Hoe het komt dat sommige tegenstanders je beter liggen? Als je speelt tegen een opponent met hetzelfde ritme, dan speel je altijd beter. Van een speler die trager gooit of naar het bord stapt, kan je je focus verliezen.”

Wat er vanavond ook gebeurt, Van den Bergh mag trots zijn op z’n prestaties in deze Premier League, vindt Clarys. “Dimi is de meest constante speler. In de voorbije vijf matchen gooide hij vier keer een gemiddelde van boven de 100. Dat is fantastisch. Alleen heeft het hem niet altijd genoeg punten opgeleverd, omdat zijn tegenstander zichzelf overtrof.”

“Kijk, voor mij is Dimi de beste en regelmatigste speler van het hele toernooi”, gaat Clarys verder. “Zelfs beter dan Van Gerwen. Die gooide soms buitenaards, maar soms ook ondermaats. De Sousa was er niet bij in het begin van de Premier League, en ook Aspinall en Clayton hebben veel ups en downs gehad. Mocht het toernooi vandaag eindigen voor Van den Bergh, dan mag hij terugblikken op een geslaagde Premier League. Hij speelde een toernooi van een heel hoog niveau. Hier kan hij op bouwen. Hij is nog maar 26 jaar en heeft nog een mooie toekomst voor zich. Ook na deze Premier League zal hij nog mooie dingen laten zien.”

‘Dancing Dimi’ speelt vanavond omstreeks 22u20 tegen Clayton. Het duel is LIVE te bekijken op VTM 2!

