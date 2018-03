Van de strijd om play-off 1 tot een gooi naar nieuw eremetaal van Bart Swings: fenomenaal sportweekend voor de deur

Wouter Devynck

09 maart 2018

18u18

Bron: Eigen berichtgeving

0

Het wordt alweer een geweldig sportweekend. Op de laatste speeldag van de reguliere competitie valt in de Jupiler Pro League de beslissing over wie straks play-off 1 gaat spelen en wie zal degraderen. In 1B maken Cercle en Beerschot Wilrijk dan weer uit wie mag promoveren. In Engeland gaat Romelu Lukaku op zoek naar zijn honderdste goal in de Premier League. En er zijn nog Belgen aan de slag in het buitenland die kans maken op een bekroning. Een Tim Wellens in topvorm doet zaterdag in de koninginnenrit in Parijs-Nice een gooi naar de eindzege. En ‘Zilveren’ Bart Swings gaat voor nieuw eremetaal op het WK Allround schaatsen in Amsterdam. Wie het op de voet wil volgen, kan terecht op HLN.be