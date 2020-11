Van de akelige valpartijen van Evenepoel en Jakobsen tot de exploten van ‘Wonder Wout’: dit is ons wieleroverzicht van 2020

WielrennenWe kregen een uniek wielerjaar. Door corona. Maar vooral ook dankzij fantastische prestaties en - jammer genoeg - dramatische gebeurtenissen. Dit is ons wieleroverzicht van 2020 in vijf thema’s. In tekst, foto én video. En u kan in elke categorie kiezen welk moment het meest is bijgebleven

1) DE STRAFSTE DUELS

Van Aert vs Alaphilippe in Milaan-Sanremo

De eerste zege voor Wout van Aert in een Monument kwam er na een duel met Julian Alaphilippe in Milaan-Sanremo. De twee reden weg op de Poggio en bleven uit de greep van een uitgedund peloton. Van Aert versloeg Alaphilippe in een prangende sprint.

Pogacar vs Roglic in de Tour

Een apotheose om u tegen te zeggen. Primoz Roglic leek op weg naar eindwinst in de Ronde van Frankrijk, maar zijn landgenoot Tadej Pogacar degradeerde alles en iedereen in de slottijdrit. De jonge renner van UAE pakte zo in extremis zijn eerste - en hoogstwaarschijnlijk niet zijn laatste - eindwinst in een grote ronde.

Van der Poel vs Van Aert in de Ronde van Vlaanderen

Het duel waar iedereen op hoopte, kwam er ook in de Ronde van Vlaanderen. Nadat Alaphilippe letterlijk wegviel uit de kopgroep, bleven Mathieu van der Poel en Wout van Aert over. Zij spurtten voor de overwinning. Van der Poel was net een tikkeltje sneller.

Geoghegan Hart vs Hindley in de Giro

Een onverwacht spannend duel tussen een jonge Brit en Australiër om de eindzege in de Giro. Ze startten in quasi dezelfde tijd aan de slottijdrit, maar Tao Geoghegan Hart haalde het uiteindelijk met 39 seconden voorsprong.

Volledig scherm © Photo News

Roglic vs Carapaz in de Vuelta

Primoz Roglic was dé man van de Vuelta - daar bestaat geen twijfel over. Maar zijn grootste uitdager Richard Carapaz maakte het hem wel érg moeilijk. De renner van Ineos plaatste in de laatste bergrit nog een ultieme aanval. De Sloveen zakte echter niet door het ijs en won de Ronde van Spanje met amper 24 seconden voorsprong.

Volledig scherm © Photo News

Poll Wat was volgens u het strafste duel? Van Aert vs Alaphilippe in Milaan-Sanremo

Pogacar vs Roglic in de Tour

Van der Poel vs Van Aert in de Ronde van Vlaanderen

Geoghegan Hart vs Hindley in de Giro

Roglic vs Carapaz in de Vuelta

Pogacar vs Roglic in de Tour (20%)

Van der Poel vs Van Aert in de Ronde van Vlaanderen (48%)

Geoghegan Hart vs Hindley in de Giro (1%)

Roglic vs Carapaz in de Vuelta (2%)

2) DE EMO-MOMENTEN

Evenepoel steekt rugnummer Jakobsen in de lucht bij viering

Remco Evenepoel liet in de Ronde van Polen nog maar eens zien wat een buitengewone coureur hij is. Hij vertrok in de koninginnenrit solo op 50 kilometer van de streep en reed de tegenstand - die toch niet de minste was - op minuten. Aan de streep stak hij het rugnummer van Fabio Jakobsen, die enkele dagen eerder zwaar viel, de lucht in. “De pijn die ik vandaag voelde, is niks vergeleken met de pijn die Fabio lijdt”, vertelde Evenepoel.

Sarah De Bie kan tranen niet bedwingen na zege Van Aert in Strade Bianche

Voorbode voor een fantastische seizoen voor Wout van Aert. De renner van Jumbo-Visma kwam solo over de finish op de Piazza del Campo en schreef zo de Strade Bianche op zijn naam. Een overwinning die heel wat emoties losmaakte. Ook bij vrouwlief Sarah.

Cavendish in tranen na Gent-Wevelgem

Een ontluisterend beeld. Na Gent-Wevelgem bleef Mark Cavendish (35) in tranen achter. “Dit was misschien wel mijn laatste profkoers”, snikte hij. De Britse voormalige topsprinter is nog steeds op zoek naar een ploeg voor volgend seizoen.

Volledig scherm Mark Cavendish in tranen © rv

Alaphilippe draagt zege in de Tour op aan overleden papa

Het vingertje de lucht in en door emoties overmand. Julian Alaphilippe was na zijn zege in de tweede etappe van de Tour met zijn gedachten bij zijn overleden papa. “Ik draag deze overwinning aan hem op.”

Omhelzing tussen Peiper en Pogacar na Tourwinst

“Ik ben zo trots op jou.” Allan Peiper was in de wolken nadat Pogacar de Tourzege pakte in de slottijdrit. Een innige omhelzing volgde op de flanken van La Planche des Belles Filles. Voor Peiper, die terugvocht van uitgezaaide kanker, was dit het mooiste moment uit zijn carrière als ploegleider.

Poll Wat was voor u het emotioneelste moment? Evenepoel steekt rugnummer Jakobsen in de lucht bij viering

Sarah De Bie kan tranen niet bedwingen na zege Van Aert in Strade Bianche

Cavendish in tranen na Gent-Wevelgem

Alaphilippe draagt zege in de Tour op aan overleden papa

Omhelzing tussen Peiper en Pogacar na Tourwinst

Sarah De Bie kan tranen niet bedwingen na zege Van Aert in Strade Bianche (12%)

Cavendish in tranen na Gent-Wevelgem (18%)

Alaphilippe draagt zege in de Tour op aan overleden papa (15%)

Omhelzing tussen Peiper en Pogacar na Tourwinst (22%)

3) DE REVELATIES

Marc Hirschi

Zwitser die het voorbije seizoen helemaal doorbrak. Als 22-jarige won hij een rit in de Ronde van Frankrijk na een knappe solo. Enkele dagen na de Tour zette hij ook de Waalse Pijl naar zijn hand (zie video hieronder).

João Almeida

Bij afwezigheid van Evenepoel werd Almeida (22) de kopman van Deceuninck-Quick.Step in de Giro. Het talent, dat gevormd werd in de opleidingsploeg van Axel Merckx, deed het uitstekend. Hij reed liefst vijftien dagen in de roze trui en eindigde als vierde.

Volledig scherm Almeida in de roze trui © Photo News

Tao Geoghegan Hart

Tao Geoghegan Hart zorgde voor een van de grootste verrassingen van het seizoen. De 25-jarige Britse klimmer won de Giro na een duel met Hindley. Hij bezorgde Ineos zo dan toch een eindzege in een grote ronde.

Volledig scherm Tao Geoghegan Hart, de winnaar van de Giro © Photo News

Jai Hindley

De grote uitdager van Geoghegan Hart was eveneens een revelatie. Jai Hindley (24), nog zo een talent van Sunweb, won de 18de etappe in de Giro en moest het uiteindelijk pas afleggen tegen Hart in de slottijdrit.

Volledig scherm Jai Hindley werd tweede in de Giro © Photo News

Filippo Ganna

Tijdrittalent die dit seizoen hélemaal is ontbolsterd. De 24-jarige Italiaan was goed voor zeven overwinningen van topkwaliteit. Met de wereldtitel in het tijdrijden als hoogtepunt - hij haalde het voor Wout van Aert. Daarnaast won hij liefst vier (!) ritten in de Giro: drie tijdritten en een bergrit.

Volledig scherm Filippo Ganna won het WK tijdrijden en schitterde ook in de Giro © AFP

Poll Wie was de grootste revelatie? Marc Hirschi

João Almeida

Tao Geoghegan Hart

Jai Hindley

Filippo Ganna

João Almeida (11%)

Tao Geoghegan Hart (7%)

Jai Hindley (1%)

Filippo Ganna (20%)

4) DE GROOTSTE KRACHTTOEREN

Remco Evenepoel wint vier rittenkoersen op rij

Remco Evenepoel reed vier rittenkoersen in 2020. Hij won ze... alle vier. De Ronde van San Juan, de Ronde van de Algarve, de Ronde van Burgos en de Ronde van Polen. De manier waarop hij die koersen op zijn palmares schreef, was ronduit indrukwekkend. Evenepoel stak er met kop en schouders bovenuit. Wie weet hoeveel hij dit seizoen nog zou gewonnen hebben zonder zijn zware valpartij in de Ronde van Lombardije.

Wout van Aert heerst in de Tour

Wout van Aert was een van dé smaakmakers in de Tour de France. Hij spurtte naar twee ritzeges én verrichte berenwerk bergop voor kopman Primoz Roglic. Zonder twijfel de compleetste renner van 2020.

Pogacar pakt in extremis Tourwinst

Eerder hierboven al aangehaald als straf duel, maar de individuele prestatie van Tadej Pogacar in de slottijdrit van de Tour was quasi ongezien. Buitenaards. Hij reed de tegenstand helemaal weg en kroonde zich tot de jongste winnaar van de Tour in 116 jaar.

Volledig scherm © AFP

Dries De Bondt pakt Belgische titel

Zonder twijfel de mooiste overwinning uit zijn carrière. Dries De Bondt was de sterkste man in koers en maakte het ook af op het BK in Anzegem. De renner van Alpecin-Fenix kwam solo over de streep. “Dit kan ik niet beschrijven, het is gewoon prachtig.”

Alaphilippe wordt wereldkampioen

Julian Alaphilippe pakte in Imola de wereldtitel. De Fransman van Deceuninck-Quick.Step gooide op 17 kilometer van de finish al z’n rivalen overboord op de laatste beklimming van de Cima Gallisterna en hield knap stand in de slotkilometers tegen een elitegroepje met onder meer Wout van Aert, die naar de tweede plek zou sprinten.

Volledig scherm © Photo News

Mathieu van der Poel zegeviert in BinckBankTour na straffe solo

Begin oktober voerde Van der Poel een indrukwekkende solo op in de slotrit van de BinckBank Tour. Hij vertrok op vijftig (!) kilometer van de finish en niemand zag hem nog terug. Naast de etappezege was ook de eindoverwinning binnen. “Waar ik deze prestatie plaats in mijn carrière? Qua afzien misschien zelfs nog boven mijn zege in de Amstel Gold Race”, vertelde Van der Poel.

Volledig scherm © BELGA

Poll Wat was volgens u de grootste krachttoer? Remco Evenepoel wint vier rittenkoersen op rij

Wout van Aert heerst in de Tour

Pogacar pakt in extremis Tourwinst

Dries De Bondt pakt Belgische titel

Julian Alaphilippe wordt wereldkampioen

Mathieu van der Poel zegeviert in BinckBank Tour na straffe solo

Wout van Aert heerst in de Tour (36%)

Pogacar pakt in extremis Tourwinst (19%)

Dries De Bondt pakt Belgische titel (1%)

Julian Alaphilippe wordt wereldkampioen (10%)

Mathieu van der Poel zegeviert in BinckBank Tour na straffe solo (13%)

5) DE DROEVIGSTE MOMENTEN

Valpartij Jakobsen in Ronde van Polen

Akelige beelden. In een razendsnelle spurt in de Ronde van Polen deed Dylan Groenewegen de deur dicht voor Fabio Jakobsen. Een roekeloos manoeuvre dat de Nederlandse kampioen bijna het leven kostte. Jakobsen vloog in de dranghekken en knalde op een jurylid. Hij brak zowat alle beenderen in z’n aangezicht en lag ook even in coma. De renner van Deceuninck-Quick.Step werkt nu aan de terugweg.

Valpartij Evenepoel in Ronde van Lombardije

De beelden gaan door merg en been. Remco Evenepoel viel in de Ronde van Lombardije over een muurtje en dook het ravijn in. Acht meter diep. Als bij wonder kwam hij er nog ‘goed’ vanaf met drie breuken in zijn bekken en aan zijn schaambeen, plus een gekneusde long. “Maar het scheelde geen millimeter of ik was de rest van mijn leven verlamd”, vertelde Evenepoel in een speciale uitzending van Telefacts NU.

Valpartij Alaphilippe in Ronde van Vlaanderen

De fysieke schade was niet zo groot - met een breuk in het middenhandsbeentje kwam hij redelijk goed weg. Maar Alaphilippe die na een botsing met een motard plots op z'n buik op het asfalt lag terwijl hij zou meestrijden voor de zege in de Ronde van Vlaanderen... En of dat een desolaat beeld was. Voor de Fransman kwam er zo een einde aan zijn seizoen, waarin hij veel pech had in de Monumenten. In Milaan-Sanremo moest hij Van Aert laten voorgaan. In de Ronde viel hij dus. En in Luik-Bastenaken-Luik juichte hij te vroeg waardoor Roglic met de zege aan de haal ging.

Overlijden van jonge wielrenner Niels De Vriendt

Triest nieuws op 4 juli. In de oefenkoers in Wortegem-Petegem kreeg de jonge renner Niels De Vriendt (20) een hartstilstand na een valpartij. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat.

Poll Welke gebeurtenis greep u het meest naar het hart? Valpartij Evenepoel in Ronde van Lombardije

Valpartij Jakobsen in Ronde van Polen

Valpartij Alaphilippe in Ronde van Vlaanderen

Overlijden Niels de Vriendt

Valpartij Jakobsen in Ronde van Polen (39%)

Valpartij Alaphilippe in Ronde van Vlaanderen (4%)

Overlijden Niels de Vriendt (28%)

