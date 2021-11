Van Crombrugge: “Deze wedstrijd was niet om aan te zien”

Antwerpen Antwerp Locos ontbinden zichzelf na diefstal van vlag: “We respecte­ren de ul­tra-co­de, maar we komen sterker dan ooit terug”

De uitschakeling van The Great Old in Europa heeft voor de supportersgroep Antwerp Locos nog een extra zure nasmaak gekregen. Na een clash met de Brigade Nassau, de harde kern van Frankfurt, werd hun vlag gestolen. “We respecteren de code en we stoppen, maar in ons hart zullen we Loco blijven”, klinkt het. Eerder geraakte ook al bekend dat een Belgische supporter is opgepakt nadat er vuurwerk werd gegooid in het supportersvak van Frankfurt.

27 november