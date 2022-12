Van Batman tot 'fat man' - en nu terug uit pensioen: de opvallendste fratsen van boksicoon Tyson Fury

Voetbal Eindelijk de deal: Tarik Tissoudali tekent tot 2026 bij AA Gent

De handtekeningen zijn gezet. AA Gent en Tarik Tissoudali (29) hebben een akkoord bereikt over een contractverlenging tot 2026. Bijna een jaar hebben de onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst geduurd. De Gentse voorstellen bleven namelijk lange tijd onder Tissoudali’s verwachtingen. Vorige zomer hing een vertrek van de Marokkaanse international even in de lucht, maar na een zware kruisbandblessure bleef hij bij AA Gent. Beide partijen kwamen de voorbije maand dichter bij elkaar, met een verlengd contract tot gevolg. Tissoudali revalideert momenteel nog en wordt in februari terug op het veld verwacht. (ABD)

