Van Batman tot 'fat man': de opvallendste fratsen van boksicoon Tyson Fury

Voetbal Football Talk. Club leent De Cuyper langer uit aan Westerlo - Emmen en Heerenveen azen op gewilde Dost

Maxim De Cuyper zal ook volgend seizoen de kleuren van Westerlo verdedigen. Hij wordt door Club Brugge opnieuw uitgeleend, zo bevestigen beide clubs. De 21-jarige De Cuyper is een jeugdproduct van Club Brugge en debuteerde er in 2020 tegen Manchester United. De linkerflankspeler had dit seizoen met zes goals en vijf assists een ruim aandeel in de titel van de Kemphanen in 1B. Bij blauw-zwart heeft De Cuyper nog een contract tot 2025. De nieuwe uitleenbeurt geldt voor een jaar.

13:09