Van Avermaet verbindt toekomst niet langer aan BMC

20 juni 2018

De kans dat Greg Van Avermaet zijn toekomst van BMC laat afhangen, wordt met de dag kleiner. In een interview met wielerwebsite Cyclingnews zegt hij: "Ik heb lang gewacht om te zien of dit team zou blijven. Ik zie nu niets bijzonders. Ik kan niet lang meer wachten." Van Avermaet zegt vóór de Tour met de naam van zijn nieuwe ploeg te zullen komen. Hij wenst BMC het beste. "Laten we hopen dat ze iets vinden. Zelfs als ik er niet meer ben." Van Avermaet laat zijn keuze van sportieve garanties afhangen, dat hij een kopman kan zijn in de klassiekers en dat hij daarvoor goed omringd zal zijn met ploegmaats. "Er zijn een paar opties." Het financiële zal daarbij niet de hoofdrol spelen, zegt hij.