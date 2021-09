Van Aert schiet raak bij terugkeer in Groot-Brittannië: “Doet extra veel deugd om meteen te winnen”

WielrennenEerste koers sinds de Spelen van Tokio, eerste overwinning voor Wout van Aert. En wat voor één. In een sprint bergop liet de Belgische kampioen wereldkampioen en specialist terzake Julian Alaphilippe zowat ter plekke. “Het ging om de juiste timing”, zei Van Aert fijntjes. Dat hij klaar is voor wat komen gaat, dat is ook waar.

Sterk, sterker, Wout van Aert. Hij is vijf weken onder de radar gebleven, en vandaag was Wout van Aert helemaal terug in de Tour of Britain. Legde zowat een hele brigade van Deceuninck-Quick.Step over de knie, om dan met grote voorsprong en schijnbaar gemak overwinning nummer negen van het seizoen binnen te halen.

Het leek natuurlijk makkelijker dan het was, bevestigde Wout van Aert. “Het was een superzware sprint na een harde finale.” En Julian Alaphilippe maakte van zijn ambities geen geheim. Alaphilippe is een drievoudige winnaar van de Waalse Pijl. Hij won ook de eerste Tourrit met aankomst bergop. In Bodmin was het veel minder steil, maar er moesten toch ook zevenhonderd meter worden geklommen tot de streep in zicht kwam.

Van Aert: “Het was de hele dag op en af en in de laatste twintig kilometer was het volle bak koers. De snelheid lag erg hoog. De eerste dag is iedereen nog fris. Cavendish offerde zich op onderweg, dat was duidelijk. Het was een groot gevecht om vooraan te zitten. Mijn ploegmaats hebben me goed geholpen. Dit is toch wel een mooie overwinning.”

Natuurlijk, zegt Van Aert, is het mààr de Tour of Britain. “De wereldtop is niet hier.” En toch. Hij keerde vorige week zaterdag terug van een hoogtestage in Livigno en dan is het goed om te winnen, zei Van Aert. “Ik had wel vertrouwen toen ik naar hier kwam, dit maakt het nog plezieriger.”

Wout van Aert is ritwinnaar en leider en dat probeert hij nog even zo te houden. Al was het maar voor het applaus. “Er was veel publiek. Het was overweldigend. Dit hebben we de laatste twee jaar gemist.”

Maandag doet hij weer mee voor winst. “Het is lastiger onderweg, maar misschien is de finale makkelijker.” En dinsdag is ploegentijdrit. Ook die afspraak wil hij niet missen. “Onze ploeg heeft een sterke reputatie ais het op tijdrijden aankomt. Ik wil er echt voor gaan. De ploegentijdrit is belangrijk voor het klassement. En woensdag wordt er stevig geklommen. Woensdagavond maken we een stand van zaken op. Dan kijken we wat het plan wordt voor de laatste vier dagen. Dit is een belangrijke koers, maar ik ben hier natuurlijk om zo goed mogelijk naar het WK en naar Parijs-Roubaix te trekken. Alles moet daarin passen.”

