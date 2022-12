Van Aert klopt Van der Poel na bloedstollend duel in Heusden-Zolder, Nederlander schiet in volle sprint uit z'n klikpedaal

Twee foutjes

Van Aert: “Zo koersen we al heel ons leven tegen elkaar”

“Het was de hele koers zenuwslopend”, reageerde Van Aert na afloop. “Mathieu brak de cross al vroeg open, hij reed de eerste ronde alsof het de laatste was. Zo koersen we al heel ons leven tegen elkaar. Maar we voelden allebei dat we elkaar er niet af zouden krijgen. De tweede helft van de wedstrijd was ik bezig met welke tactiek ik zou toepassen in de finale. In de finale was het alle hens aan dek, maar ik zat dus wel in de positie waarin ik wou zitten. Tot Mathieu een foutje maakte en ik op kop kwam. Vanaf dan heb ik geprobeerd om even op adem te komen en er een lange sprint van te maken. Ik ben heel blij en trots op deze zege. Ik voelde vanmorgen al dat ik beter zou zijn dan gisteren in Gavere. Misschien heb ik in het weekend iets te veel rust genomen.”