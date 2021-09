Van Aert is leiderstrui kwijt in Tour of Britain na chaotische finale: “Kon gelukkig net op tijd remmen”

WIELRENNENElke dag een andere outfit. Donderdagochtend in Alderley Park startte Wout van Aert (26) in de Tour of Britain in de blauwe leiderstrui. Drieënhalf uur later en 152 kilometer verder in Warrington trok hij weer zijn gewone zwart-gele plunje van de ploeg aan. Zo ging het zondag, maandag, dinsdag, woensdag en donderdag weer. Als hij zondag in Aberdeen eindwinnaar wordt, dan is deze Britse ronde alvast geslaagd.

Wout van Aert moet natuurlijk in één stuk aan de eindstreep in Aberdeen geraken. Daar ging het donderdag, in een soort overgangsrit, ook om. Over twee weken wordt er voor de wereldtitel gekoerst. Daarom was rechtblijven meer de boodschap dan koste wat het kost een leiderstrui te verdedigen.

Het ging er hevig aan toe in de finale. De Ineos Grenadiers rijden een thuiswedstrijd, de Britse fans lopen in groten getale uit naar de Tour of Britain en de Grenadiers willen voor eigen publiek een goede beurt maken. Ethan Hayter, een ontdekking van Ineos-manager Dave Brailsford, leverde de voorbije dagen een secondestrijd met Wout van Aert. Hayter kan goed bergop en hij kan, net als Van Aert, wel een stukje sprinten. Zie daarvoor rit twee. En dus trokken de Grenadiers massaal naar voor om Hayter aan de zege te helpen.

En dan was er Mark Cavendish, die een zeldzame kans op ritwinst in de sprint niet onbenut wilde laten. Al was het maar om zijn contractbesprekingen met Patrick Lefevere kracht bij te zetten.

In een bocht naar links, net voor het ingaan van de slotkilometer, ging het mis. Owain Doull viel en minstens twee, drie andere coureurs gingen op het natte wegdek ook onderuit. “Ik zat redelijk goed in het wiel van Mark Cavendish”, zei Wout van Aert. “Cavendish had nog twee ploegmaats voor zich, drie misschien. Ik dacht: ‘Als ik hun lead-out kan volgen na de bocht, kom ik automatisch in een goede positie.’ Maar ze kwamen natuurlijk wringen bij Cavendish. Daardoor ontstond een valpartij. Ik kon gelukkig net op tijd in de remmen. Een renner van DSM voor mij vloog recht in de hekken. En de kans op winst voor mij was weg.”

Volledig scherm Wout van Aert. © Photo News

Hayter won toch, hij is ook weer de nieuwe leider. Wout van Aert, die woensdag zijn tweede ritzege pakte, is nu tweede op acht seconden. Maar wat telt, zei Van Aert, “is dat ik niet gevallen ben. Ik ben opgelucht. Het doel was natuurlijk om de leiderstrui te verdedigen. Ik wist dat ik me daarvoor moest mengen in de sprint. Met de regen op het laatst wilde ik toch ook onnodige risico’s vermijden. Dat is gelukt.”

Morgen (Carlisle-Gateshead, 198 km) wordt er weer stevig geklommen en kan het klassement nog een keer worden opgeschud. Het is dat Hayter het weet. Na de vijfde rit donderdag kreeg de Brit de gelukwensen van Van Aert. Of Van Aert oké was?, vroeg Hayter. Welzeker, zei van Aert, waarop hij grapte: “Ik kon de crash vermijden, anders had je niet gewonnen.”

Volledig scherm Ethan Hayter. © Photo News