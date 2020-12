Van Aert blijft de individuele prijzen verzamelen: “Hier durfde ik als kind zelfs niet van dromen”

Wout van Aert stapelt de individuele prijzen op. Niet verwonderlijk na zijn absoluut boerenjaar. “Het is echt bijzonder om Sportman van het Jaar te zijn. Dit is toch wel nog iets anders dan een wielerprijs. Hier durfde ik als kind zelfs niet van dromen. Ik kan me nog herinneren dat ik vroeger op tv de Belgische sterren zag passeren op dit gala. Nu sta ik hier zelf... Heel apart.”

Zondag stapt Van Aert in het veld met de cross in Namen. “Ik heb twee weken getraind na mijn laatste cross, waardoor ik weer wat beter ben. Ik kijk ernaar uit om er terug tussen te rijden. Het zag er vorig weekend heel interessant uit op tv. Wanneer ik mijn eerste cross hoop te winnen? De concurrentie is hoog. Ik hoop er in de kerstperiode eentje mee te pikken.”

De hoogzwangere Sarah De Bie was er dit keer niet bij. Van Aert: “Het is niet meer gezond om zo lang recht te staan. Ik heb haar verplicht tot rust. (lacht) Het is een actief manneke. Het lijkt al een tijdje dat hij eruit wil, maar hij zit nog goed bij de mama.”

Volledige uitslag

1. Wout van Aert (wielrennen) 1049

2. Romelu Lukaku (voetbal) 526

3. Remco Evenepoel (wielrennen) 441

4. Kevin De Bruyne (voetbal) 364

5. Bashir Abdi (atletiek) 358

6. Matthias Casse (judo) 243

7. Vincent Vanasch (hockey) 79

8. Dries Mertens (voetbal) 56

9. Thierry Neuville (rally) 49

10. Ben Broeders (atletiek) 47

11. Bart Swings (snelschaatsen) 44

12. Armand Marchant (ski) 40

13. Jelle Geens (triatlon) 36

14. Luca Brecel (snooker) 25

14. Arthur Van Doren (hockey) 25

16. Bart Aernouts (triatlon) 22

17. Jago Geerts (motorcross) 22

18. Jorre Verstraeten (judo) 21

19. Victor Campenaerts (wielrennen) 20

20. Nicolas Collin (muurklimmen) 19

21. Sam Van Rossom (basket) 18

21. Tim Wellens (wielrennen) 18

23. Youri Tielemans (voetbal) 11

24. Alexander Hendrickx (hockey) 6

24. Axel Witsel (voetbal) 6

26. Dimitri Van den Bergh (darts) 5

27. Jonas Gerckens (zeilsport) 3

28. Hendrik Tuerlinckx (volley) 1