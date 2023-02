Van 2-0 naar 2-5! Ondanks blunder Thibaut Courtois geeft Real Madrid Liverpool serieuze pandoering: “Ik had gewoon pech”

Het overkomt ook de allerbesten. Op Anfield blunderden twee wereldkeepers die zelden een steek laten vallen. Thibaut Courtois ging lullig in de fout bij een terugspeelbal, Alisson aapte hem na. Toch verdween een zeldzame misser van een Rode Duivel in een donker hoekje. Uitgewist door vijf treffers van comebackkoning Real Madrid.

Waar zit Eden Hazard als je hem nodig hebt?

Wanneer Thibaut Courtois blundert, is Eden Hazard er doorgaans als eerste bij om met zijn ploeggenoot te spotten - ’t is zijn soort humor.

U bent de fase wellicht al vergeten. Hij heeft ze wellicht uit zijn geheugen gebannen, maar in maart 2019 ging de nationale nummer tegen Rusland gruwelijk in de fout. Na een terugspeelbal dreef hij te lang met de bal aan de voet in de eigen zestien. Hij verspeelde hem, Rusland scoorde simpel.

Zei Eden Hazard toen met een grijns op zijn gezicht: “Thibaut bestudeert veel video’s van mijn beste acties. En dan probeert hij me te kopiëren.”

Zou die fase van dinsdag op Anfield ook uit een compilatie van Hazard komen?

Bij een terugspeelbal straalde Courtois iets te veel zelfzekerheid uit. Hij legde de pass dood op de borst. Maar zijn lange benen volgden het hoofd niet. Het zag er erg stuntelig uit. De bal stuitte pardoes tegen zijn rechterknie, net op het moment dat hij met zijn betere linker wilde aanleggen.

En rolde recht in de voeten van Mo Salah, die het geschenkje aannam en opende. Op het scorebord flitste de twee op: 2-0 na een kwartier, nadat Darwin Nunez met een geniaal tikje achter het steunbeen de debatten al vroeg had geopend.

“Mijn fout? Ja, ik had gewoon pech”, gaf Courtois toe. “Ik was aan het nadenken waar ik de bal zou spelen. Salah stopt met lopen. Ik wil de bal controleren omdat ik tijd had. Maar dan botst die bal tegen de knie. En dan valt dat voor... Kan gebeuren.”

De muur kwam naar beneden. Courtois schudde het hoofd. Een barst in de glazen bodem van het ego. Verongelijkt keek hij naar boven. Hij deed de klittenband van de handschoenen open en dicht. Terug focus vinden.

Van de beste reddingen van Courtois kan je lange compilaties maken. Van zijn fouten een kortfilm. De grootste constante daarin zullen de terugspeelballen zijn. Hoe meer er van achteruit wordt gevoetbald met een actieve doelman, hoe groter de kans.

Courtois kent ze ook: Hull, Man City, Alaves, die bij de Duivels tegen Rusland in 2019 en die ene harde pass van Chadli die hij in Leuven tegen Denemarken onder zijn voet liet rollen (2020). Foutloos is hij niet. Het overkomt de besten.

Bij een doelman draait het niet zozeer om de blunder op zich. Wel om hoe hij er mentaal op reageert. Het Liverpoolpubliek bespotte hem telkens Real terugspeelde op zijn doelman. Maar Courtois bleef de ballen controleren en (met minder risico) wegtrappen.

Het vak van Real zette zijn liedje aan: Tibu Courtois, la-la-la-la-la. In Madrid heeft hij ondertussen genoeg krediet opgebouwd. Een misser verdwijnt er straks ergens in een donker hoekje.

Zeker gezien het vervolg. Wanneer je collega aan de overkant, Alisson, op gelijkaardige manier flatert en je ploeg er zelf vijf (!) maakt, wordt zo’n fout snel een voetnoot. Real blijft toch koninklijk in de Champions League. Een seriële producent van straffe ommekeren. Vinícius Junior bracht met een geniale trap weer hoop.

Vinícius Junior zette Alisson in de zeik. Militão en Benzema met een anderhalve goal klaarden de klus. Meer goals dan grote kansen: vijf in totaal. Een aantal van hun tegenaanvallen was van een fenomenaal niveau. Match gespeeld. Real staat met een half been in de kwartfinale.

In zijn doel balde Courtois de vuisten. Dat hij in tegenstelling tot in die Champions Leaguefinale van 2022 geen heldenrol speelde, nam hij erbij.

De sequel van Liverpool-Real was er eentje die Courtois absoluut wilde zien. Maar wel één die verliep volgens een scenario waarvan hij gehoopt dat ze het nooit zouden schrijven. Alsof ze hem brutaal in het gezicht boksten en ze hem op hetzelfde moment een dikke knuffel gaven.

En Eden Hazard, zegt u? Die maakte alles mee vanop de eerste rij van de bank…

Zou hij in de kleedkamer de draak hebben gestoken met Courtois?

Na een 2-5-zege mag er al eens hard gelachen worden, niet?

Klopp: “Tweede tegengoal was pure slapstick” In een eerste reactie na de match bekende Liverpool-coach Jürgen Klopp dat zijn ploeg te passief was tegen Real Madrid. “Zij zijn uitstekend op de tegenaanval en het matchverloop speelde in hun kaart. De eerste helft was goed, maar dat moet je kunnen doortrekken. Die tweede tegengoal was door de blunder van Alisson slapstick. Het kan eens gebeuren, maar toch liever niet. Na de gelijkmaker kon het nog alle kanten op, maar bij de 2-3 waren we het momentum kwijt en hebben we het nooit meer teruggevonden.” Benzema: “Mooie match voor neutrale fans” Karim Benzema pikte z'n graantje mee in wat uiteindelijk een ruime zege werd voor Real Madrid. “Ik wil de zege opdragen aan Amancio”, vertelde de Fransman meteen na de wedstrijd. “Het was een match met veel doelpunten, mooi om zien voor neutrale fans. We zijn hier met persoonlijkheid komen spelen. We wisten dat Liverpool veel druk zou zetten en dat hebben we gevoeld in de eerste helft. Toen het 2-0 werd, dacht ik dat het een moeilijke avond zou worden, maar we gingen daarna tot het gaatje. De aansluitingstreffer gooide de boel helemaal om.”

