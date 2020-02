Valencia uitgeschakeld in Copa del Rey, Van Rossom uiteindelijk zonder speelminuten



15 februari 2020

21u16 0 Basketbal Dat heet dan een afstraffing: in de halve finale van de Copa del Rey werd Valencia van het parket geveegd door een weergaloos Real Madrid: 91-68. “Real was minstens twee klasse beter”, gaf Sam Van Rossom toe, die vrijdag inderhaast door coach Ponsaumau werd opgetrommeld ondanks een spierblessure.

Donderdag had Valencia de Copa del Rey, het Spaanse bekertoernooi, met een stunt ingezet tegen Barcelona: 78-82 winst. Zonder Sam Van Rossom evenwel. Was in Valencia achtergebleven om zijn revalidatie van een hamstringblessure gepast verder te kunnen zetten. Vrijdagochtend kreeg hij evenwel zijn coach aan de lijn. “Hoe voel je je? Ben je klaar om te spelen?’, vroeg hij me. ‘Hoewel het risico op herval reëel was, stemde ik in.”

Bij Valencia was spelmaker Vives in het duel tegen Barcelona geblesseerd uitgevallen. “Vandaar de vraag van coach Ponsaumau. Vives kon haast niet wandelen vrijdag, ik was het enige alternatief.”

Na een treinrit van zes uur over Madrid voegde Van Rossom zich vrijdagavond in Malaga bij het team. Zonder gevolg evenwel: Vives geraakte speelklaar en de dominantie van Real Madrid was zo overweldigend dat Van Rossom gisteravond niet gebezigd werd. “Misschien maar beter ook. Het risico was echt wel daar. Ik had op training nog niet tenvolle doorgegaan. Mijn rentree is nu voorzien op vrijdag in de Euroleague-match tegen Maccabi Tel Aviv.”

Bij Real Madrid was de Argentijnse spelmaker Facundo Campazzo de absolute uitblinker. Even geniaal als ongrijpbaar. 15 punten en bovendien 9 assists en 7 steals. “Hij oogt nonchalant, maar is zo enorm efficiënt”, zei Van Rossom. “We kenden offensief een slechte eerste helft en waren in het derde kwart defensief rampzalig. Voor rust houden we Real op 34 punten, in dat derde kwart incasseren we 33 punten.”