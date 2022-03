Vadis Odjidja, artiest op het veld, zakenman en kunstliefhebber daarnaast: “Ik zou mijn carrière hier graag afsluiten”

Voetbal Bekendste Russische voetballer Dzyuba weigert voor nationale ploeg te spelen nadat hij eerder Oekraïense spelers van antwoord diende

Artem Dzyuba, Ruslands bekendste voetballer, weigert voorlopig nog voor de nationale ploeg te spelen. De Russische kapitein haalt privé-omstandigheden aan: de spits van Zenit heeft vele familieleden in Oekraïne, waar Rusland nu al 20 dagen lang oorlog voert. In afwachting van een beslissing van het TAS (Hof van Arbitrage voor Sport) wordt Rusland geweerd van het WK voetbal eind dit jaar in Qatar.

