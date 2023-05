Vader Evenepoel ziet zijn zoon met pijn in het hart uit de Giro stappen en doet oproep: “Nieuwe voorzorgsmaatregelen dringen zich op”

Wat een verrassings-acte de présence moest worden voor Moederdag en in eerste instantie uitdraaide op een feestje na de zege in de tweede tijdrit, mondde finaal uit in ontgoocheling. Pa Patrick, moeder Agna en vrouwlief Oumi zagen hun held in Cesena na een positieve Covid-controle noodgedwongen uit de Ronde van Italië stappen. “Het virus is duidelijk niet weg. Iedereen moet zich opnieuw in vraag stellen.”