Bingoal Gesponsorde inhoud US Open: Waarom het vrouwentennis zoveel spannender is dan het mannentennis Aangeboden door Bingoal

19 augustus 2019

00u00 0 Vier keer Rafael Nadal. Twee keer Roger Federer. Vier keer Novak Djokovic. Drie heren verdeelden de laatste tien Grand Slams onder elkaar. Dan is het bij de dames een stuk spannender met maar liefst acht verschillende winnaressen. Ex-topper Filip Dewulf weet hoe dat komt. “Die drie mannen zijn nu eenmaal van een buitenaards niveau.”

Daniil Medvedev en David Goffin speelden zondagavond de finale van de Master Series in Cincinnati. Maar dat een van beiden straks ook de US Open wint, is quasi ondenkbaar. Tot nader order zijn en blijven de Grand Slams de speeltuin van de heren Nadal, Djokovic en Federer.

“En dat ligt maar aan een ding”, weet Filip Dewulf. “Zowel Nadal, Djokovic als Federer zijn tennissers van een uitzonderlijk hoog niveau. Noem het gerust buitenaardse wezens. Niet alleen fysiek en tennistiek – ze zijn extreem talentvol – zijn ze top, ook hun mentale weerbaarheid is ongezien. Ondanks al die jaren aan de top kunnen ze het nog steeds opbrengen om door die muur te blijven gaan.”

Dewulf was in de jaren 90 zelf een begenadigd tennisser. Momenteel is hij vaste verslaggever voor deze krant. Hij vergelijkt de jarenlange hegemonie van het trio Djokovic-Federer-Nadal met de suprematie van Clijsters, Henin en de zussen Williams bij de dames in het begin van deze eeuw. “Ik herinner me nog het moment dat Pete Sampras recordhouder werd met zijn 14de Grand Slam-zege. Het wordt zwaar om dat ooit nog te overtreffen, dachten we toen. Maar zie, ondertussen tellen Federer, Nadal en Djokovic respectievelijk 20, 18 en 16 titels. Ik denk dat we nu wel mogen zeggen dat dit niet snel meer zal terugkomen.”

“De wissel van de wacht zit er nochtans stilaan aan te komen”, voorspelt Dewulf. “De generatie met onder meer Medvedev, Zverev, Tsitisipas, Khachanov en nog enkele anderen staat te trappelen om de fakkel over te nemen. Maar in tegenstelling tot bij de dames, waar de machtswissel momenteel volop aan de gang is, wordt het nog even wachten en genieten van de kunstjes van het bovenvermeld trio.”

Bij de vrouwen is de wereldtop al een poos een stuk breder. Serena Williams is nog de enige dertiger in de top tien van de WTA-ranking. En de voorbije tien Grand Slams werden gewonnen door maar liefst acht verschillende dames. Simona Halep (27) en Naomi Osaka (21) wonnen elk twee titels, de andere zes gingen naar Kerber (31), Barty (23), Wozniacki (29), Stephens (26), Ostapenko (22) en Muguruza (25).

“De onvoorspelbaarheid in het damestennis wordt bovendien in de hand gewerkt door het feit dat hun niveau minder hoog is in vergelijking met dat van tien jaar geleden. Williams is de enige die nog overblijft van die sterke generatie, maar zij speelt steeds minder tornooien. Dat dat niveau iets minder is, zorgt ervoor dat die dames niet voortdurend hun stempel kunnen drukken en er dus meer afwisseling is.”

Maar ook bij de dames ziet Dewulf op termijn een nieuwe machtswissel. “Dan denk ik bijvoorbeeld aan de Amerikaanse Amanda Anisimova. Zij is pas 17, maar haalde wel al de halve finale van Roland Garros. Het is geleden van de periode Clijsters-Henin-Williams dat nog tieners zo lang meegingen in Grand Slams. Ook Sofia Kenin, een Amerikaanse van Russische origine, is nog maar 20. Zelfs Osaka is pas 21. Ik verwacht dat die meisjes op termijn het damescircuit zullen gaan domineren.”

Maar voorlopig is het tenniscircuit dus een beetje vergelijkbaar met het veldrijden: veel spannender bij de dames dan bij de heren. “Maar die onvoorspelbaarheid is dan ook weer een extra troef voor het tennis”, besluit Dewulf met de glimlach. “Zo blijft het in elk geval boeiend.”

Misschien de moeite om ook eens een gokje te wagen? www.bingoal.be