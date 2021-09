Union zet tienkoppig Zulte Waregem met 2-1 opzij en wordt (even) alleen leider

Conference League AA Gent wint dankzij doelpunt van Lemajic met het kleinste verschil bij Flora Tallinn

16 september AA Gent heeft zijn start in de Conference League niet gemist. Lange tijd deden de Buffalo’s in Tallinn te weinig met hun overwicht, maar even voor het uur zorgde Darko Lemajic voor de bevrijdende treffer. Job done. In de Europa League won ook Racing Genk zijn eerste wedstrijd.