Union pakt nu ook de scalp van AA Gent en wordt opnieuw leider

Union werd dit seizoen nog niet één keer zo weggedrukt als - vooral voor de rust - in de Gentse Ghelamco Arena, maar het pleit voor de maturiteit van het team van Felice Mazzu dat het ook onder zware druk weet te overleven. Bovendien kon Mazzu ook in Gent weer rekenen op het superdodelijke duo Vanzeir-Undav.

De overwinning van Union in de Ghelamco Arena remt de Buffalo’s af in hun opmars in het klassement. De Buffalo’s blijven hangen in de buik van het peloton. Dat zij puntenloos bleven tegen de Brusselaars, had deels te maken met pech. Gent trof liefst vier keer het doelhout. Maar bij de Buffalo’s mogen ze de ogen niet sluiten voor het eigen falen. Er zijn al téveel wedstrijden geweest waarin de Buffalo’s hun dominantie niet wisten om te zetten in efficiëntie voor doel.

Eén verrassing overigens bij AA Gent: Hein Vanhaezebrouck koos een basisploeg zonder Roman Bezus, nochtans dé man in vorm. Ook opvallend: Castro-Montes bleef op de bank voor Samoise, over wie de coach van AA Gent zéér tevreden is. Felice Mazzu verwachtte van zijn kant storm in de Ghelamco Arena: hij liet Lapoussin aan de kant voor Marcq als extra buffer.

Die storm kwam er ook. AA Gent duwde Union vanaf minuut één achteruit met bijwijlen uitstekend combinatievoetbal. Halfweg de eerste helft hadden de Buffalo’s liefst 78% balbezit, bij de rust stond de teller nog steeds op 72%. Maar tegenover die superdominantie van de thuisploeg stond de superefficiëntie van de Brusselaars. Eén scherpe counter, vroeg in de wedstrijd, bracht Union op voorsprong. De uitstekende assist kwam deze keer van Undav, de afwerking van Vanzeir. De complementariteit van die twee blijft indrukwekkend.

Gent liet zich geen seconde uit zijn lood slaan door die vroege tegentreffer. Het bleef Union voetballlend aftroeven, maar het faalde bij de afwerking. Al was daar ook een dosis pech mee gemoeid. Tissoudali trof de paal, Ngadeu kopte een hoekschop van Odjidja op de deklat. Na handspel van Van Der Heyden ging de bal - na tussenkomst van de VAR - op de stip, maar Odjidja trapte ook de elfmeter op de deklat. Met zijn métier en zijn techniek moet de aanvoerder van AA Gent daar beter mee doen.

Strafschoppen en AA Gent, dat blijft ook dit seizoen een slecht huwelijk. Van de vijf strafschoppen die de Buffalo’s toegewezen kregen, misten ze er drie. Aan de overkant toonde Teuma hoe het wel moet. Na handspel van Okumu - die bij die fase weliswaar een zetje kreeg - ging de bal ook daar op de stip. Teuma legde de bal beheerst in de hoek. Zo stond het 0-2 na een eerste helft waarin Union twee ballen tussen de palen kreeg. Een efficiëntiegraad die AA Gent alleen maar kan benijden.

De Buffalo’s bleven na de pauze op hun dominante elan doorgaan. Union kraakte, maar brak niet. Mede dankzij een uitstekende doelman Moris, die een doelpunt van Kums voorkwam met een uitstekende reflex.

Na een uur greep Hein Vanhaezebrouck in. Bezus mocht opdraven in de plaats van Kums, wat meteen ook maakte dat Odjidja een rij achteruit schoof. Hoedanook kreeg Gent er zo een offensieve troef bij, maar AA Gent begon zijn eerdere inspanningen stilaan te bekopen. Een verschroeiende uithaal van de ingevallen Castro-Montes verdween via de vingertoppen van Moris en - jawel - de deklat in hoekschop. Moris klopte ook nog een vrijschop van Hjulsager uit de kruising.

Veel tijd om te treuren over de nederlaag, heeft AA Gent niet. Donderdag wacht alweer de Conference League, waarin de Buffalo’s zich thuis tegen Partizan Belgrado van groepswinst kunnen verzekeren.

