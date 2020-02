Union geeft 3-0 voorsprong uit handen tegen Roeselare en is quasi uitgeteld voor winst in tweede periode Redactie

15 februari 2020

20u35 0

Roeselare heeft een 3-0 achterstand kunnen ombuigen in een 3-3 gelijkspel op het veld van Union. De West-Vlamingen behouden op die manier vier punten voorsprong op rode lantaarn Lokeren, dat nog een wedstrijd te goed heeft. Union springt terug over Beerschot naar de vierde plaats. In de tweedeperiodestand is Union vijfde, op vier punten van leider Beerschot. Met nog twee matchen te gaan mag Union zijn ambities voor 1A stilaan opbergen.

De thuisploeg leek aan de rust zijn schaapjes al op het droge te hebben na doelpunten van Serge Tabekou (24.), Casper Nielsen (27.) en Aron Sigurdarson (45.). Toch gaf het de zege nog uit handenn. Yhoan Andzouana bracht Roeselare op 3-1 met een penalty (53.) en in de laatste tien minuten sloegen Gregory Kuisch (81.) en Godwin Saviour (83.) nog toe om in extremis een punt te redden.

Meer over Union

sport

sportdiscipline

voetbal

Roeselare

Beerschot