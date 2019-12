Unicum: drie wielrenners strijden om titel Sportman van het Jaar XC

10 december 2019

07u11 2 Sport Sportspress, de Belgische Beroepsbond van Sportjournalisten, heeft de longlisten van de kandidaten voor de trofeeën van het Sportgala bekendgemaakt. Zaterdag 21 december zullen de laureaten gehuldigd worden op het Sportgala in Schelle.

Remco Evenepoel, Wout van Aert of Victor Campenaerts wordt Sportman van het Jaar. Drie wielrenners strijden dus om de hoofdprijs. Een unicum. Voor het eerst eindigen drie beoefenaars van dezelfde sport in de top drie. Ferdinand Bracke, ook al een ex-wielrenner, was in 1967 de eerste winnaar van de trofee.

De nog steeds maar negentienjarige Evenepoel schitterde met eindwinst in de Ronde van België, maar was vooral in de zomer met zijn zege in de Clasica San Sebastian en de Europese titel in het tijdrijden de sensatie op twee wielen. Op het WK tijdrijden in september behaalde hij een knappe zilveren plak. Dat alles leverde hem de Kristallen Fiets op.

Van Aert spoelde een eerder tegenvallend veldritseizoen in het voorjaar door met enkele ereplaatsen in de Vlaamse klassiekers. In de zomermaanden kwam de Kempenaar tot volle ontplooiing. Hij won twee ritten in de Dauphiné, sprintte naar de bloemen in de Tour (waar hij ook de ploegentijdrit won) en kroonde zich tot Belgisch kampioen tijdrijden.

Campenaerts werd vorig jaar eindlaureaat van de Kristallen Fiets, na een knappe bronzen plak op het WK tijdrijden. De Antwerpenaar trok begin dit jaar de lijn door en pakte half april in het Mexicaanse Aguascalientes de scalp van Bradley Wiggins als nieuwe werelduurrecordhouder. Campenaerts werd na Oscar Van den Eynde, Ferdinand Bracke en Eddy Merckx nog maar de vierde landgenoot om dat huzarenstukje te volbrengen.

Derwael, Thiam of Meesseman Sportvrouw van het Jaar

Bij de vrouwen gaat het tussen Nina Derwael, Nafi Thiam en Emma Meesseman. Die laatste schreef dit jaar basketbalgeschiedenis door met Washington Mystics de WNBA-titel te veroveren en na afloop van de finale tegen Connecticut tot MVP (beste speelster) te worden uitgeroepen.

Turnster Derwael verlengde op het WK in het Duitse Stuttgart haar wereldtitel op de brug. Met Senna Deriks, Jade Vansteenkiste, Maellyse Brassart en Margaux Daveloose werd Derwael tiende in de teamcompetitie. De Belgische vrouwen behaalden zo een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar. In de allroundcompetitie eindigde Derwael op de vijfde plaats.

Thiam veroverde op het WK in Doha zilver in de zevenkamp. De olympisch kampioene moest er haar meerdere erkennen in de Britse Katarina Johnson-Thompson. Thiam, die eerder op het jaar de prestigieuze zevenkamp in Talence won met de op één na hoogste score (6.819) uit haar carrière, sleepte dit jaar voor de zevende keer op rij de Gouden Spike in de wacht.

De genomineerden van de andere categorieën:

Belofte: Yari Verschaeren (voetbal), Thibau Nys (veldrijden), Nina Sterckx (gewichtheffen)

Ploeg: Belgian Tornados (atletiek), Red Lions (hockey), Rode Duivels (voetbal)

Coach: Philippe Clement (voetbal), Jacques Borlée (atletiek), Shane McLeod (hockey)

Paralympiër: Laurens Devos (tafeltennis), Peter Genyn (atletiek) , Joachim Gérard (tennis)

De volledige erelijst:

1967 Ferdinand Bracke (wielrennen)

1968 Serge Reding (gewichtheffen)

1969 Eddy Merckx (wielrennen)

1970 Eddy Merckx (wielrennen)

1971 Eddy Merckx (wielrennen)

1972 Eddy Merckx (wielrennen)

1973 Eddy Merckx (wielrennen)

1974 Eddy Merckx (wielrennen)

1975 Bruno Brokken (atletiek)

1976 Ivo Van Damme (atletiek)

1977 Michel Pollentier (wielrennen)

1978 Raymond Ceulemans (biljarten)

1979 Robert Vandewalle (judo)

1980 Robert Vandewalle (judo)

1981 Freddy Maertens (wielrennen)

1982 Jacky Ickx (autosport)

1983 Eddy Annijs (atletiek)

1984 Claude Criquielion (wielrennen)

1985 Gaston Rahier (motorcross) en Vincent Rousseau (atletiek)

1986 William Van Dijck (atletiek)

1987 Georges Jobé (motorcross)

1988 Eric Geboers (motorcross)

1989 Thierry Boutsen (autosport)

1990 Rudy Dhaenens (wielrennen)

1991 Jean-Michel Saive (tafeltennis)

1992 Georges Jobé (motorcross)

1993 Vincent Rousseau (atletiek)

1994 Jean-Michel Saive (tafeltennis)

1995 Frederik Deburghgraeve (zwemmen)

1996 Frederik Deburghgraeve (zwemmen)

1997 Luc Van Lierde (triatlon)

1998 Frederik Deburghgraeve (zwemmen)

1999 Luc Van Lierde (triatlon)

2000 Joël Smets (motorcross)

2001 Stefan Everts (motorcross)

2002 Stefan Everts (motorcross)

2003 Stefan Everts (motorcross)

2004 Stefan Everts (motorcross)

2005 Tom Boonen (wielrennen)

2006 Stefan Everts (motorcross)

2007 Tom Boonen (wielrennen)

2008 Sven Nys (veldrijden)

2009 Philippe Gilbert (wielrennen)

2010 Philippe Gilbert (wielrennen)

2011 Philippe Gilbert (wielrennen)

2012 Tom Boonen (wielrennen)

2013 Frederik Van Lierde (triatlon)

2014 Thibaut Courtois (voetbal)

2015 Kevin De Bruyne (voetbal)

2016 Greg Van Avermaet (wielrennen)

2017 David Goffin (tennis)

2018 Eden Hazard (voetbal)