Unicum: drie wielrenners strijden om titel Sportman van het Jaar Redactie

10 december 2019

07u11 0 Sport Sportspress, de Belgische Beroepsbond van Sportjournalisten, heeft de longlisten van de kandidaten voor de trofeeën van het Sportgala bekendgemaakt. Zaterdag 21 december zullen de laureaten gehuldigd worden op het Sportgala in Schelle.

Remco Evenepoel, Wout van Aert of Victor Campenaerts wordt Sportman van het Jaar. Drie wielrenners strijden dus om de hoofdprijs. Een unicum. Voor het eerst eindigen drie beoefenaars van dezelfde sport in de top drie. Ferdinand Bracke, ook al een ex-wielrenner, was in 1967 de eerste winnaar van de trofee.

Bij de vrouwen gaat het tussen Nina Derwael, Nafi Thiam en Emma Meesseman. Hieronder de genomineerden van de andere categorieën.

Belofte: Yari Verschaeren, Thibau Nys, Nina Sterckx

Ploeg: Belgian Tornados (atletiek), Red Lions (hockey), Rode Duivels (voetbal)

Coach: Philippe Clement, Jacques Borlée, Shane McLeod

Paralympiër: Laurens Devos, Peter Genyn, Joachim Gérard

De volledige erelijst:

1967 Ferdinand Bracke (wielrennen)

1968 Serge Reding (gewichtheffen)

1969 Eddy Merckx (wielrennen)

1970 Eddy Merckx (wielrennen)

1971 Eddy Merckx (wielrennen)

1972 Eddy Merckx (wielrennen)

1973 Eddy Merckx (wielrennen)

1974 Eddy Merckx (wielrennen)

1975 Bruno Brokken (atletiek)

1976 Ivo Van Damme (atletiek)

1977 Michel Pollentier (wielrennen)

1978 Raymond Ceulemans (biljarten)

1979 Robert Vandewalle (judo)

1980 Robert Vandewalle (judo)

1981 Freddy Maertens (wielrennen)

1982 Jacky Ickx (autosport)

1983 Eddy Annijs (atletiek)

1984 Claude Criquielion (wielrennen)

1985 Gaston Rahier (motorcross) en Vincent Rousseau (atletiek)

1986 William Van Dijck (atletiek)

1987 Georges Jobé (motorcross)

1988 Eric Geboers (motorcross)

1989 Thierry Boutsen (autosport)

1990 Rudy Dhaenens (wielrennen)

1991 Jean-Michel Saive (tafeltennis)

1992 Georges Jobé (motorcross)

1993 Vincent Rousseau (atletiek)

1994 Jean-Michel Saive (tafeltennis)

1995 Frederik Deburghgraeve (zwemmen)

1996 Frederik Deburghgraeve (zwemmen)

1997 Luc Van Lierde (triatlon)

1998 Frederik Deburghgraeve (zwemmen)

1999 Luc Van Lierde (triatlon)

2000 Joël Smets (motorcross)

2001 Stefan Everts (motorcross)

2002 Stefan Everts (motorcross)

2003 Stefan Everts (motorcross)

2004 Stefan Everts (motorcross)

2005 Tom Boonen (wielrennen)

2006 Stefan Everts (motorcross)

2007 Tom Boonen (wielrennen)

2008 Sven Nys (veldrijden)

2009 Philippe Gilbert (wielrennen)

2010 Philippe Gilbert (wielrennen)

2011 Philippe Gilbert (wielrennen)

2012 Tom Boonen (wielrennen)

2013 Frederik Van Lierde (triatlon)

2014 Thibaut Courtois (voetbal)

2015 Kevin De Bruyne (voetbal)

2016 Greg Van Avermaet (wielrennen)

2017 David Goffin (tennis)

2018 Eden Hazard (voetbal)