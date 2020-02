Bingoal Gesponsorde inhoud Une nouvelle fois 4 Diables Rouges en finale de la Ligue des Champions? 14 Belges peuvent encore rêver ! Redactie

11 février 2020

09u00 0

Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Divock Origi et Simon Mignolet. La feuille de match de la dernière finale de la Ligue des Champions comportait les noms de pas moins de quatre Diables Rouges ! Combien de compatriotes verrons-nous fouler la pelouse de la finale 2020 à Istanbul ? Le temps nous le dira. Dans une semaine exactement, la phase à élimination directe commencera et 14 internationaux auront une chance de soulever la coupe aux grandes oreilles. Le tirage au sort s’est montré favorable aux fans de football belge, car dans chacun des huit matches, nous verrons au moins un Diable Rouge à l’œuvre. Et trois rencontres verront même s’affronter deux ou plusieurs Belges :

1) Real Madrid - Manchester City

Soit Thibaut Courtois et Eden Hazard contre Kevin De Bruyne. Les Merengue ont remporté la Champions League trois fois d’affilée entre 2016 et 2018 et semblent en bonne voie pour décrocher le titre espagnol pour la première fois depuis 2017. Défensivement, les Madrilènes forment un bloc solide. Avec une mention spéciale pour Courtois. Ces deux derniers mois, il a été intraitable, il enchaîne les clean sheet et a atteint son meilleur niveau depuis son arrivée au Bernabeu. En revanche, Hazard attend toujours ses premières minutes de jeu depuis que Thomas Meunier l’a blessé. Cela remonte déjà à 77(!) jours. Avec un Hazard dépourvu de rythme de match, l’avenir pour le Real s’annonce sombre.

Man City et son entraîneur Pep Guardiola ne se font plus d’illusions en Premier League, tellement l’avance de Liverpool semble insolente. Les Citizens peuvent donc se concentrer pleinement sur l’Europe. Dans la phase de groupe, Man City n’a pas été mis à rude épreuve. KDB n’a pas encore eu à chausser ses crampons magiques. De Bruyne a donné à peine une passe décisive en quatre duels, alors que cette saison en Premier League, il a déjà pris une part active dans 22 (!) buts, comme passeur ou buteur. Pep compte sur son joueur vedette pour casser la baraque dans la phase à élimination directe.

2) Dortmund - Paris Saint Germain

Soit Axel Witsel et Thorgan Hazard contre Thomas Meunier. Ou le retour de Thomas Tuchel au BVB. Ou encore Erling Braut Haaland contre Killian Mbappé. Ce ne sont pas les vedettes et les intrigues qui manquent dans cette double confrontation. Mais soyons réalistes : la pression se situe dans le camp parisien. Au cours des deux dernières saisons, le PSG a été éliminé en 1/8e de finale. En 2018, le Real Madrid s’était montré trop fort. La saison dernière, le PSG a été sorti de manière inattendue contre Man United. Là, ce fut un véritable coup de massue.

Cette saison, Meunier, qui est en fin de contrat mais a néanmoins regagné ses galons de titulaire, et ses coéquipiers n’ont encaissé qu’à deux reprises dans la Champions League. Ce qui en fait la meilleure défense sur la scène européenne, même si le Club de Bruges et le Galatasaray n’étaient pas des adversaires à la hauteur. Mais au vu de la richesse offensive, le PSG se doit de passer ce tour. Outre Mbappé, les Parisiens peuvent compter sur Neymar, Icardi, Di Maria et Cavani. Attention, Dortmund enchaîne aussi les buts ces derniers temps. Les Allemands ont planté pas moins de 20 buts lors de leurs cinq derniers duels en Bundesliga, surtout grâce à Haaland qui s’est montré décisif à 7 reprises. Nous craignons qu’avec la venue du jeune prodige norvégien, Thorgan va se retrouver plus souvent que souhaité dans le rôle du remplaçant de luxe. Mais Dortmund encaisse beaucoup trop facilement. Dans son rôle de tour de contrôle, Witsel – depuis peu le recordman belge en matière de matches disputés en Champions League – est assuré d’être titulaire et doit tenter de maintenir le navire à flot. Mais il n’est pas sans savoir que les Parisiens alignent pour le moment une série de 20 (!) rencontres sans défaite.

3) Atlético Madrid - Liverpool

Soit Yannick Carrasco contre Divock Origi. Sur le papier, un huitième de finale prévisible, quand on considère le rôle de grandissime favori de Liverpool. À juste titre bien sûr. Le vainqueur en titre de la CL, Liverpool, réalise une saison fantastique. Les Reds signent un 73 sur 75 en Premier League et pourraient théoriquement déjà s’assurer du titre début mars. Liverpool pourrait bien devenir le champion d’Angleterre le plus précoce de tous les temps.

L’année dernière, Origi fut le tout premier Belge à remporter la Ligue des Champions l’année dernière et a pu engranger quelques minutes de jeu lors de la finale. Mieux, « Deadly Divock » a déchaîné les passions en marquant le 2-0 décisif. Il est ainsi devenu le deuxième Belge seulement à marquer en finale de la Ligue des Champions. C’est drôle, le premier Belge à l’avoir fait n’est autre que… Carrasco pour le compte de l’Atlético Madrid en 2016, au cours de la finale perdue contre le Real. Origi n’a obtenu qu’une seule place dans le onze de base en Ligue des Champions cette saison et n’a pas encore marqué. Carrasco est heureux de rejouer enfin au plus haut niveau. En raison du nombre impressionnant de blessés dans le secteur offensif madrilène, gageons que Simeone misera sur la créativité de Carrasco. Mais de là à éliminer Liverpool ? Muy Difícil.

4) Les autres Belges :

• Dries Mertens : a marqué autant cette saison en 5 matches de Champions League qu’en 17 matches de Serie A : 5 fois. Mertens espère toujours battre le record du meilleur buteur de tous les temps de Naples. Il lui manque encore 3 buts pour y arriver. Se rapprocher du record en marquant contre le Barça ? Cela ne rendrait la performance que plus belle !

• Timothy Castagne : de retour après une blessure au genou. Ces dernières semaines, il a repris les entraînements après une période d’inactivité. L’Atalanta, très séduisant, a déjà marqué à 61 reprises en Serie A. Bergame a réussi à se qualifier après avoir accusé trois défaites d’entrée de jeu. Valence ferait bien de s’en méfier !

• Michy Batshuayi : n’occupe pas une position enviable. Pas une seule place de titulaire cette saison et un seul but inscrit en Premier League. Auquel il convient d’ajouter un but – très important celui-là, puisqu’il s’agissait du 0-1 à l’Ajax – en Ligue des Champions. Mais face à l’ogre bavarois, 24 buts et la meilleure attaque de la phase de groupe, Batsman & co n’ont probablement aucune chance.

• Jason Denayer : et un Lyon qui ne rugit guère. Les Français peuvent se targuer de posséder la troisième attaque et la troisième défense de la Ligue 1. Mais ils ont aussi encaissé huit défaites et ne sont que 8e au classement. Denayer est titulaire, mais il a perdu son brassard de capitaine avec la venue du nouvel entraîneur Rudi Garcia. En principe, Lyon ne devrait pas poser trop de problèmes à la Juventus de Cristiano Ronaldo.

• Toby Alderweireld et Jan Vertonghen : rêvent du doublé. La finale de Champions Laegue de l’année dernière fut une grande surprise. Le duo de défenseurs n’est pas parvenu à arracher la victoire et la phase de groupe ne fut guère prometteuse, entre autres avec une défaite 2-7 contre le Bayern. Mais Mourinho a pris la relève de Pochettino et le surplus d’expérience du « Special One » pourrait s’avérer décisif contre le RB Leipzig, relativement inexpérimenté, du jeune Nagelsmann.

