Underdog Philadelphia Eagles verrassende winnaar van Amerikaanse Super Bowl IB

05 februari 2018

05u20

Bron: Belga 1 De Philadelphia Eagles hebben deze nacht de 52ste Super Bowl gewonnen van de New England Patriots met 41-33 na een spannende slotfase. Hoewel het al de derde keer is dat de Eagles tot in de finale van de NFL raakten (eerder al in 1981 en 2005), is het pas de eerste keer dat de ploeg de Vince Lombardi Trophy kan binnenhalen.

De Eagles moesten zondag in het U.S. Bank Stadium in Minneapolis (Minnesota) aantreden met hun reservequarterback Nick Foles, na de blessure midden december van Carson Wentz. Het team was dus niet de favoriet. De Patriots, die al hun tiende finale speelden, waren op zoek naar hun zesde Super Bowl-overwinning, waarmee ze het record van de Pittsburgh Steelers zouden evenaren.

Bovendien kon de nu al legendarische quarterback van New England, de veertigjarige Tom Brady, zijn carrière extra glans geven door eveneens zijn zesde Super Bowl te winnen, een verbetering van het record dat hij al deelde met linebacker Charles Haley.

Philadelphia nam zondag meteen een blitzstart en de underdogs gingen bij de rust de kleedkamer in met een comfortabele voorsprong van 22-12. Dat was buiten Tom Brady gerekend, die een patent heeft op comebacks. Terwijl hij in de eerste helft geen enkele touchdown (zes punten waard) had geworpen, was hij nu wel op dreef en slaagde hij erin om met 3 touchdowns en nog ruim 9 minuten te gaan, de Patriots voor het eerst op de avond aan de leiding te brengen: 32-33.

Wat volgde was een spannend slot: de spelers van Philadelphia lieten de hoofden niet hangen en reageerden met een touchdown - waarover aanvankelijk twijfel bestond of die wel geldig was. Ze misten echter, zoals twee keer eerder in de wedstrijd, opnieuw de kans op extra punten, waardoor ze de score maar op 38-33 konden zetten.

Leiding

Met nog iets meer dan 2 minuten te gaan, kregen de Patriots de kans om opnieuw de leiding te nemen, maar Brady verloor de bal na een tackle, waardoor de Eagles opnieuw in de aanval mochten op de helft van New England. De Patriots konden de schade echter beperken tot een field goal (drie punten waard): 41-33.

Met nog exact 1 minuut en 5 seconden op de klok zat een gelijkspel er in theorie nog in voor New England. Daarvoor moesten ze een touchdown en een zogenaamde "two-point conversion" scoren. Daarbij kiest een team om na een touchdown voor twee extra punten te gaan door de bal vanaf de 5 yardlijn opnieuw in de endzone te krijgen, in plaats van de bal voor één extra punt tussen de doelpalen te schoppen. Brady - die negentig yards moest zien te overbruggen - zette nog een indrukwekkende drive op poten, maar zonder timeouts restte er te weinig tijd om nog te scoren.

Congratulations to the Philadelphia Eagles on a great Super Bowl victory! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Ex-patriots

Na afloop van de wedstrijd werd de onverwachte held van Philadelphia, quaterback Nick Foles, verkozen tot MVP (most valuable player) van de wedstrijd. Bovendien was er in de wedstrijd ook een uitzonderlijke prestatie weggelegd voor running back LeGarrette Blount en defensive end Chris Long. Beide Eagles waren vorig seizoen nog spelers van de Patriots, de winnaars van de Super Bowl van vorig jaar, en sluiten zich zo aan bij het select kransje aan spelers die opeenvolgende Super Bowls konden winnen met verschillende ploegen. Nog maar twee anderen gingen hen voor (Deion Sanders en Ken Norton Jr.).

Zoals ieder jaar is bij de Super Bowl het spektakel bijna even belangrijk als het sportieve luik. Zangeres Pink mocht het begin van de finale inluiden met het Amerikaanse volkslied, Justin Timberlake mocht dan weer een medley van zijn grootste hits brengen tijdens de rust voor de meer dan 70.000 toeschouwers. Daarbij bracht de zanger met 'Purple Rain' ook een hommage aan de in april 2016 overleden Prince.