Ultra’s Club Brugge maken amok in Noord-Franse derby

Ligue 1 Messi sinds 2010 nog maar 17 keer gewisseld, maar in zijn eerste basisstek bij PSG tot zijn onvrede naar de kant

20 september Na het gelijkspel in Brugge heeft Paris Saint-Germain de rug gerecht in de Franse competitie. PSG draaide een 0-1-achterstand tegen Olympique Lyon, waar Jason Denayer kapitein was, nog om in winst. Niets dan lachende gezichten zou je denken, maar Lionel Messi was ‘not amused’ toen hij bij zijn eerste basisplaats in de Ligue 1 een kwartier voor tijd naar de kant moest en er slechts een slappe handdruk vanaf kon bij Pochettino. Het was dan ook nog maar de 18de keer dat hij in de afgelopen 11 jaar werd vervangen. ‘Poch’ is een durver.