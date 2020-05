Ultieme test geslaagd: David Goffin gaat trouwen met zijn vriendin Stéphanie FDW

De kogel is door de kerk. David Goffin (29) stapt dit jaar nog in het huwelijksbootje met zijn vriendin Stéphanie Tuccitto (29). Het heuglijke gebeuren staat gepland voor eind september, maar kan mogelijk verschoven moeten worden als Roland Garros dan wordt gespeeld. “Deze lockdown was de ultieme test voor ons huwelijk", lachte Goffin in 'La Dernière Heure'. "En er is geen enkel akkefietje geweest. Sinds we elkaar kennen, breng ik veel tijd in het buitenland door, maar nu waren we gedurende maanden samen thuis in Monaco. Het bleek een heel fijne ervaring." De twee tortelduifjes leerden elkaar meer dan tien jaar geleden kennen op een Luikse tennisclub. (FDW)