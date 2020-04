Uitstel van Spelen, dus gaan deze wereldtoppers nog niet op pensioen: “Na gesprek met vrouw intentie om door te gaan” BF

02 april 2020

09u15 0 Olympische Spelen Pieter Timmers (32) wil een ander leven beginnen en het lichaam van Ann Wauters (39) kraakt in alle voegen. Voor hen komt het uitstel van de Spelen naar 2021 extra hard aan: zij twijfelen om door te gaan. Maar zij zijn niet alleen en kunnen zich misschien laten inspireren door deze wereldtoppers op leeftijd.

Turner Epke Zonderland : “Na gesprek met vrouw intentie om door te gaan”

Turner Epke Zonderland, die Nederland in extase bracht met olympisch goud op de rekstok in Londen 2012, wou zijn imposante carrière deze zomer in Tokio afsluiten. In januari zou hij dan zijn opleiding tot sportarts voortzetten. Het uitstel van de Spelen doorkruist die plannen. In de zomer van 2021 zal hij 35 jaar oud zijn. Maar na een weekje bedenktijd en een goed gesprek met zijn vrouw Linda lijkt hij er toch nog een jaar te willen bijdoen. "De intentie is er om door te gaan", zei hij in de Nederlandse media. "Linda kijkt er ook positief naar. Er zijn nog haken en ogen, zoals hoe de kalender er zal uitzien en hoe de kwalificaties zullen verlopen. Pas dan kan ik een planning opmaken."

Zwemmer Ryan Lochte : "Ik ga er nog 100% voor"

Met 12 olympische medailles inclusief zes gouden zou de Amerikaanse zwemmer Ryan Lochte deze zomer als meest gemedailleerde atleet aan de Spelen deelnemen. Maar in de zomer van 2021 zal hij al 37 jaar oud zijn. De leeftijd knaagt, zijn motivatie blijft intact. "Het uitstel was ontgoochelend, omdat ik klaar was", zei Lochte aan ESPN. "Maar ik zal er ook 100% voor gaan in 2021. De Spelen zijn groter dan alles. En leeftijd is maar een getal. Ik kan nog een jaar langer racen en mijn techniek verbeteren." Lochte relativeert het uitstel ook na een moeilijke periode. Hij kwam de vorige jaren in opspraak door dronken wantoestanden en een schorsing door onrechtmatig gebruik van een infuus. "Dit uitstel is gewoon een bijkomende horde."

Atleet Justin Gatlin : "Ik kan nog goud winnen op 100m"

De Amerikaanse sprinter Justin Gatlin snelde in Rio 2016 op zijn 34ste naar zilver en werd zo de oudste medaillewinnaar ooit op het koningsnummer 100m. Eerder had hij al goud gepakt in Athene 2004, daarna brak het tijdperk van de ongenaakbare Usain Bolt aan. De Jamaicaan stopte in 2017, Gatlin bleef doorgaan. Het uitstel van de Spelen tot 2021 maakt dat hij die zomer 39 jaar oud zal zijn, maar dat schrikt hem niet af. Ook al zijn grote rivalen als Christian Coleman meer dan tien jaar jonger. Zo zei Gatlin zelfzeker aan TMZ sports: "Ja, mijn weloverwogen mening is dat ik in 2021 nog goud kan winnen op de 100m. De mensen denken dat de tijd tegen mij is, maar dat klopt niet. Ik blijf hongerig en zal er in 2021 met nieuwe energie staan."

Wielrenner Alejandro Valverde : "Titel zou fenomenale climax zijn"

De Spaanse ex-wereldkampioen Alejandro Valverde zag de Spelen deze zomer als een prioriteit. Een olympische medaille zou een gat in zijn palmares opvullen: in zijn vorige deelnames was een dertiende plek zijn beste resultaat. "Olympisch kampioen worden zou een fenomenale climax zijn", zo keek Valverde eind vorig jaar al uit naar Tokio 2020. Maar in de zomer van 2021 zal hij 41 jaar oud zijn. In principe stelt Valverde zijn sportpensioen niet uit, omdat zijn contract bij Movistar tot 2021 loopt. Maar het uitstel van de Spelen naar 2021 zorgt voor extra motivatie om nog een vol seizoen te rijden. "Natuurlijk zal het op 41 jaar moeilijker zijn. Maar als ik fit blijf en de coach me belt, hoop ik ook in 2021 mijn maximum te geven op de Spelen."

Beachvolleybalster Kerri Walsh : "Alle grote olympiërs zijn optimisten"

In het beachvolleybal is de Amerikaanse Kerri Walsh onbetwist de grootste olympische kampioene ooit. Samen met Misty May pakte ze goud in Athene 2004, Peking 2008 en Londen 2012. In Rio won ze met April Ross brons, en tijdens haar carrière kreeg ze ook drie kinderen. Tokio 2020 zag ze als haar gedroomde fin de carrière. Na het uitstel was ze er met haar huidige partner Brooke Sweat snel uit om er een jaar extra aan te knopen, al zal Walsh dan al 42 jaar zijn. "Maar als je gemaakt bent uit wat olympiërs gemaakt zijn - de kwaliteiten van een kampioen - dan bestaat je modus operandi uit optimisme", zei ze aan CBS. "Alle grote strebers en dromers zijn optimisten. Twaalf maanden is niets. Ik hou van wat ik doe en kan een jaar extra wachten."