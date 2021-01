Uitspraak in Operatie Aderlass: Duitse dopingarts Mark Schmidt veroordeeld tot gevangenisstraf van 4 jaar en 10 maanden

Veldrijden Toon Aerts laat Zilvermeer­cross schieten door financieel geschil met organisa­tie

14 januari Geen Toon Aerts aan de start van de Zilvermeercross zaterdag in Mol. De runner-up van het Belgisch kampioenschap bereikte geen overeenkomst met de organisatoren en besluit daarom maar om de cross in Mol links te laten liggen. Aerts (27) voorziet nu enkele doorgedreven trainingen en trekt via de Flandriencross en de Druivencross naar het wereldkampioenschap in Oostende (30 januari).