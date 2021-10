Uit internationaal onderzoek over jeugdopleiding: Standard levert aan in de breedte, Anderlecht op kwaliteit

Premier League Cristiano Ronaldo reageert na nachtmer­rie in het Theatre of Dreams: “Fans verdienen beter dan dit”

9:04 Manchester United heeft een ontluisterende thuisnederlaag geleden tegen Liverpool. In een topper die er nooit een was stond het aan de rust 0-4, Salah zette in een overbodige tweede helft met een hattrick de forfaitcijfers op het bord. Nachtmerrie voor Ole Gunnar Solskjaer in het Theatre of Dreams. Cristiano Ronaldo: “Onze fans verdienen beter dan dit. Veel beter.”