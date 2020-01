Uit de voetbalmemoires van Raymond Goethals: “Rob was onweerstaanbaar... als hij er zin in had” Redactie

Bron: Eigen berichtgeving 0 Voetbal We schrijven 3 augustus 2004. In het Laatste Nieuws verschijnt deel 7 van de voetbalmemoires van wijlen Raymond Goethals. Een episode over de Europese triomfen van Anderlecht in het algemeen en over vedette Rob Rensenbrink in het bijzonder. Rensenbrink lag van 1971 tot 1980 mee aan de basis van de grootste succesperiode van Anderlecht. Paars-wit haalde met hem drie keer op rij een Europacupfinale en won er daar twee van, telkens met twee goals van de Amsterdammer. Raymond Goethals: “Rob was onweerstaanbaar... als hij er zin in had.”

“In mijn eerste periode bij Anderlecht – van 1976 tot 1979 - hebben we twee Europese finales gespeeld. Eén gewonnen tegen Austria Wenen, één verloren tegen Hamburg. En hebben we twee Europese Supercups gewonnen. Tegen Bayern München en Liverpool, op dat ogenblik absolute top bij de landskampioenen. Ik ben er echter niet in geslaagd landskampioen te worden. Niet omdat wij niet goed genoeg waren of de tegenstander te sterk was, maar omdat onze Europese campagnes enorm veel energie en concentratie opslorpten en omdat Rensenbrink er niet altijd zin in had.”

“Voor alle duidelijkheid: Rensenbrink is de beste voetballer met wie ik in België heb gewerkt. Rob had meer dan één Gouden Schoen moeten winnen en werd niet voor niets tweede achter Beckenbauer in het referendum ‘ Ballon d’Or’ van France-Football. Rensenbrink heeft voor Anderlecht evenveel betekend als Mermans en Van Himst. Rensenbrink had echter ook zijn kleine kantjes. Zo verbluffend hij was in grote omstandigheden, zo weinig gemotiveerd kwam hij aan de aftrap van wedstrijden tegen pakweg Beringen, Berchem, Racing Mechelen of Boom. Mocht Robs zegedrang even groot zijn geweest als die van Eddy Merckx of Rik Van Looy, zou ik met Anderlecht minstens één keer landskampioen zijn geworden. In plaats daarvan eindigden we drie keer op rij tweede.”

‘Als je een doelpunt maakt, mag je gaan douchen’

“Zo was hij nu eenmaal, Rob. Trok hij zijn smoking aan, was hij niet te houden. Liet hij zijn smoking in de kleedkamer, had je weinig of niets aan hem. Ik herinner mij een bekermatch tegen Olen. Rob moest spelen, want het publiek kwam hoofdzakelijk voor hem.”

“Een halfuur lang slenterde hij lusteloos langs de zijlijn. Op en af, steeds weer voor mijn dug-out, zonder een bal te raken. Met dreigementen geraakte je bij Rob geen stap verder, dus pakte ik het anders aan. Ik stond recht, greep hem bij de arm en zei: ‘Als je een doelpunt maakt, mag je gaan douchen’. Binnen de minuut eiste hij de bal op, dribbelde een paar tegenstanders, scoorde... en liep recht de spelerstunnel in naar de kleedkamer. Drie dagen later speelde hij het grote Bayern in zijn eentje in de vernieling.”

Rensenbrink: “Laat de anderen het maar een keertje doen”

“Voor de grote Europese avonden trekt hij zijn smoking aan, maar als we naar Beringen moeten, komt hij in zijn salopet.” In 2009, enkele jaren na de voetbalmemoires van Raymond Goethals en diens befaamde uitspraken verweerde Rensenbrink zich bij onze journalist Rudy Nuyens. “Dat is een verhaaltje van Goethals. Als we tegen Sint-Truiden of Waregem moesten, wilden we echt ook wel winnen. Wij wilden alles winnen, dat hoort gewoon bij Anderlecht. Maar tegen die ploegen werd je zo afgedekt, dat het soms onmogelijk was om het verschil te maken. Europese tegenstanders hadden meer zoiets van: wie is Rensenbrink? Als ze dat dachten, kon ik het hen laten zien.”

Maar dan gaf Rensenbrink toch toe: “Als ik tegen Waregem twee man op mij gekleefd had, dacht ik wel eens: laat de anderen het maar een keer doen, volgende week is het Milan of Bayern. Maar dat heeft ook te maken met de stijl van Anderlecht. Anderlecht staat voor mij gelijk met alleen maar aan aanvallen denken. Als linksbuiten had ik alle vrijheid die ik maar wou. Kreeg ik de bal een kwartier niet, dan ging ik ergens anders lopen. Dat maakte ook de onvoorspelbaarheid van onze aanval uit.”

“Van Raymond Goethals moest ik ook helemaal niet achter mijn rechtsback aanlopen. Laat die maar lopen, dan sta jij vrij als wij de bal afpakken, was de redenering. Bij Anderlecht heb ik nooit achter een verdediger aan moeten hollen. Bij het Nederlands elftal wel. Dan stond bondscoach Georg Kessler klaar met zijn prentjes: dit is de rechtsback, die moet jij in de gaten houden. Wat had ik nou aan die kloteprentjes? Anderlecht was altijd uitgaan van wat je zelf kan, in plaats van teveel te kijken naar de tegenstander.”