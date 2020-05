UEFA-voorzitter Ceferin: Champions League zal sowieso beëindigd worden in augustus Redactie

17 mei 2020

14u58

Bron: beIN Sports/The Guardian 1 Buitenlands voetbal De UEFA wil de Europese competities, de Champions League en de Europa League, absoluut afwerken tegen augustus. Dat heeft haar voorzitter Aleksander Ceferin gezegd in een interview aan beIN Sports.

“We hebben een idee, maar we moeten wachten op het Uitvoerend Comité van de UEFA om de vooropgestelde data te kunnen bevestigen”, klinkt het bij Ceferin. “Ik kan wel zeggen dat het Europese seizoen sowieso, zoals alles er nu voor staat, beëindigd zal worden in augustus.”

In de Champions League moeten de kwartfinales nog gespeeld worden. Het Franse PSG kijkt al uit om haar wedstrijden in het buitenland te spelen, aangezien de Franse regering besliste dat er tot september niet aan professionele sportbeoefening gedaan mocht worden. Maar Ceferin weerlegt die idee: “PSG en Lyon zullen hun wedstrijden in Frankrijk moeten spelen. Als dat niet kan in hun eigen stadion, zullen ze een neutrale locatie moeten zoeken. Ik kan me niet inbeelden dat de Franse autoriteiten een wedstrijd zonder publiek in hun land zouden verbieden. Maar dat ligt niet in mijn macht.”

Belgen moeten geen schrik hebben

De UEFA heeft op Twitter ook duiding gegeven bij andere uitspraken van Ceferin in datzelfde interview. De Sloveen leek te hinten op sancties voor nationale competities die vroegtijdig stopten omwille van de coronacrisis. Dat gebeurde tot dusver in België, Nederland en Frankrijk.

“De competities die niet uitgespeeld worden, en dat is de beslissing van de nationale bonden, moeten voorrondes spelen als zij zich voor de komende UEFA-competities willen kwalificeren”, zo werd Ceferin geciteerd. Dat zou een flinke klap zijn geweest voor onder meer Club Brugge, dat zich als landskampioen in ons land normaal gezien automatisch mag opmaken voor de groepsfase van de Champions League.

De UEFA reageerde vandaag door te stellen dat “Ceferin enkel sprak over de huidige ticketverdeling”. “Hij hintte niet op een wijziging in het deelnemersveld.”

2/2 ... according to the current access list. He did not mention or hint at any change to the UEFA club competitions access list. UEFA(@ UEFA) link

Lichtend voorbeeld

De Sloveense voorzitter van de UEFA sprak donderdagavond vrijuit tegen beIN Sports en noemde de Bundesliga onder meer “een lichtend voorbeeld”. Hij vond er alles aan moest gedaan worden om nationale competities af te werken; enkel bij een verbod van de overheid of als er aangetoond kon worden dat clubs zware economische schade lijden door toch nog te spelen, kon er een punt gezet worden achter een competitie. De beslissingen om de competities in België, Nederland en Frankrijk toch al stop te zetten noemde hij dan ook “voorbarig”.

Ceferin sprak ook over het EK van volgend jaar. Dat kan ook in minder dan twaalf landen worden gespeeld. Volgens de UEFA-voorzitter was inmiddels met negen landen en hun gaststeden alles geregeld. Van onder meer Bilbao en Rome is bekend dat er twijfels zijn over huisvesting van het EK in 2021. München en Kopenhagen waren ook twijfelgevallen, maar de autoriteiten in de Duitse en Deense stad gingen onlangs akkoord.

Lees ook: Club kan opgelucht ademhalen: Europese tickets zullen toegekend worden “op sportieve gronden”

Lees ook: UEFA-baas Ceferin krijgt kritiek uit onverwachte hoek: “Het was een criminele beslissing om Atalanta - Valencia te laten doorgaan”