UEFA opent onderzoek tegen Barcelona in ‘Zaak-Negreira’: “Een mogelijke schending van het rechtskader”

De Clásico tegen Real Madrid gewonnen en een bonus van 12 punten in de stand. Barcelona is op weg naar een eerste titel in vijf seizoenen, maar staat tegelijkertijd in het oog van de storm in Spanje. Onder het bewind van voormalig Barça-president Josep Bartomeu zou tussen 2016 en 2018 in totaal zo’n 1,4 miljoen euro zijn overgemaakt aan Jose Maria Enriquez Negreira, de voormalige vice-president van de technische commissie van scheidsrechters.