“UCI, kan je mij dit eens uitleggen?”: Lotto-renners niet te spreken na finishfoto GP Monseré, ook kromme aankomstlijn gaat over de tongen

Lotto Volley League Leuven dwingt Maaseik tot het uiterste: Limburgers pas in vijfde set zeker van winst

Maaseik heeft op de eerste speeldag van de champions play-off met de punten gemorst. De Limburgers vonden lange tijd geen antwoord op een gretig Leuven dat naar 1-2 speelde. Pas toen star of the game Ferre Reggers zijn voorhamer teruggevonden had, nam Maaseik opnieuw over van de Brabanders.