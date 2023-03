“UCI, kan je mij dit eens uitleggen?”: Lotto-renner niet te spreken na finishfoto GP Monseré, ook Ewan niet overtuigd

Even terug naar 20 februari. In de UAE Tour eindigt de openingsetappe op een massasprint. Na een titanengevecht tussen Merlier en Ewan is het onduidelijk wie mag zegevieren. De Australiër lijkt alvast zeker van zijn stuk en viert. Na minutenlang wachten roept de jury op basis van de pixels van de finishfoto dan toch Merlier uit tot winnaar én de eerste leider. Ewan kan het niet geloven en vertrekt teleurgesteld.

Gisteren maakte Ewan nagenoeg hetzelfde mee, al was zijn tegenstander in Roeselare een andere Belg in de vorm van Thijssen. Ook nu vierde hij, de Australiër werd zelfs meegenomen voor het flashinterview. Even later reageerde hij wat minder tevreden, nadat de jury Thijssen aanduidde als winnaar. “Misschien moet ik wat langere armen krijgen zodat ik beter kan jumpen net voor de eindmeet”, zei hij. Gisteravond tweette hij het volgende: “Als iemand een foto heeft waarop Big G (Gerben Thijssen, red.) me duidelijk verslaat, zou ik me een stuk beter voelen.” Ook zijn ploegmaat Selig was niet te spreken over de beslissing van de jury. “UCI, kan je mij dit eens uitleggen?”, schreef hij bij een foto op Instagram.