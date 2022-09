“Twee seizoenen geleden kon ‘den Antwerp’ niet zonder hem. Hij gaat toch niet alles verleerd zijn?” Dieumerci Mbokani traint eerste keer mee bij SK Beveren

BELGISCH VOETBALDe titel in de Challenger Pro League, met minder zijn de supporters van SK Beveren niet tevreden. Wat de komst van Dieumerci Mbokani (36) al niet teweeg brengt in het Waasland. Mbokani trainde vandaag een eerste keer mee achter de Freethiel en wij gingen kijken. “Ik denk dat hij exact is wat deze ploeg nodig heeft.” Het is nu afwachten hoe snel we Dieu op het veld zullen zien.