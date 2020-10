Twee positieve coronagevallen extra: al negen besmette spelers bij Waasland-Beveren, dat uitstel zal vragen voor match tegen KVO

Buitenlands voetbal Zus van Cristiano Ronaldo gelooft niet dat superster positief testte: “Dit is het grootste bedrog dat ik ooit heb gezien”

9:49 De positieve coronatest van Cristiano Ronaldo (35) maakt heel wat emoties los bij zijn zus Katia (44). In een Instagrampost trekt ze de geloofwaardigheid ervan ferm in twijfel. “Dit is het grootste bedrog ooit.”