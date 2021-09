Twee penaltyfouten en rode kaart nekken Racing Genk in Europa League tegen uitgekookt Dinamo Zagreb

Is dit nu waar je een heel seizoen voor geknokt hebt, Racing Genk? Met zo’n belabberde prestatie voor eigen volk doe je jezelf toch tekort. Neen, het was een gitzwarte avond voor KRC in de Europa League. Simpel weggezet in eigen huis door Dinamo Zagreb, met 0-3 alstublieft. Geen kneusjes hoor, die Kroaten. Technisch top, stevig als het moet en sluw als het kan. Een harde klap voor de ambitieuze Limburgers en eentje die ze niet zagen aankomen.

Racing Genk wil overwinteren in Europa, het liefst in de Europa League natuurlijk. Dan moeten ze vooral hopen dat dit een ‘accident de parcours’ was. Een eenmalige offday, want dát was het wel degelijk. Racing Genk wilde met een hoge balcirculatie de Kroaten afmatten, maar sloeg op geen enkel moment in z’n opzet. Wie was er nu eigenlijk op niveau gisterenavond? Onuachu deed zijn best, maar we waren een uur ver en de Nigeriaan was nog geen enkele keer in stelling gebracht.

De eerste helft begon en eindigde met een koude douche voor Genk. John van den Brom nam Théo Bongonda wel op in zijn selectie, maar hield hem nog op de bank. Met of zonder Théo: je voelt het kwaliteitsverschil toch, hoor. Niets tegen Joseph Paintsil, maar doe ons toch maar de wispelturige genialiteit van Bongonda. Racing Genk begon zonder veel overtuiging en werd bij de eerste snelle tegenprik meteen op achterstand gezet. Dinamo is een club die overleeft bij gratie van het opleiden van jong talent. Luka Ivanusec is zo iemand, hij was de afwerker van een prachtige Kroatische aanval over verschillende stationnetjes en met een andere international, Mislav Orsic als aangever.

Genk had tijd nodig om warm te draaien - het was verdomd koud in de Cegeka Arena - en het slechte veld hielp de thuisploeg niet. Dinamo kroop met z’n elven terug op de eigen speelhelft. Ruimte was er nauwelijks en als die er al was voetbalde Genk te onzuiver om iets te creëren. Thorstvedt ondernam twee pogingen. Eén op aangeven van Muñoz, over. Eén op de rand van zestien, naast. De lepe Kroaten speculeerden na de vroege voorsprong op de tegenaanval. Arteaga verspeelde de bal en ook Lucumi miste zijn interceptie. Vandevoordt dankte zijn deklat op de knal van Orsic en Genk ontsnapte daar al aan de knock-out.

Een zeldzame keer combineerde Genk wel vlot door het centrum. Via Thorstvedt en Onuachu belandde de bal voor de voet van Ito, maar Franjic blokkeerde het schot van de Japanner. Even veerde het stadion recht toen in een daaropvolgende fase Bryan Heynen de paal trof. Een stuiptrekking, meer niet. Genk leek met een krappe achterstand de rust in te trekken, maar Toma trapte onbesuisd op de voet van Duje Cop - ex-Standard - en de Finse scheidsrechter Mattias Gastranius legde de bal na tussenkomst van de VAR op de stip. Bruno Petkovic - vier wedstrijden in de benen op het afgelopen EK met Kroatië - gaf Vandevoordt geen kans.

Genk bleef ook na rust onherkenbaar, te weinig kwaliteit in de laatste fase. Van den Brom bracht Trésor en Bongonda. Thorstvedt stapte misnoegd daarbinnen, dan toch vooral boos op zichzelf denken wij. De invallers stonden geen vijf seconden toen Maarten Vandevoordt zich verkeek op een lange bal. Hij grabbelde ernaast, Muñoz hield Orsic even op en de Fin velde het zwaarst mogelijke verdict: strafschop en rood voor de Colombiaan. Petkovic deed het licht uit in de Cegeka Arena met zijn tweede penaltygoal van de avond. Snel vergeten maar deze avond. Tot over twee weken, in West Ham.

