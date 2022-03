Twee ninedarters fleuren kwartfinales op, na Van den Bergh sneuvelen ook grote kanonnen als Wright en Clayton op UK Open

Michael van Gerwen sneuvelde net als ‘Dancing Dimi’ al in de middagsessie, tegen Damon Heta. In de achtste finales klopte de huisgenoot van Van den Bergh ook nog Jonny Clayton om zo zijn plekje in de kwartfinales te boeken. En het was nog niet gedaan: wereldkampioen Peter Wright moest zijn meerdere erkennen in William O’Connor. James Wade, Michael Smith en Gerwyn Price plaatsten zich wel voor de kwartfinales.