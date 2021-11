Twee blitse boys strijden om wereldtitel schaken: Noorse ‘Messi’ tegen Russische ‘Dimitri Vegas’

Wielrennen KOERS KORT. De Buyst tot eind 2024 bij Lot­to-Soud­al

Lotto-Soudal heeft het contract van de jarige Jasper De Buyst (28) opengebroken. Onze landgenoot - die nog tot eind 2022 vastlag - blijft nu zeker tot eind 2024 bij de ploeg van de nationale loterij koersen. De Buyst was de voorbije jaren een belangrijke schakel in de sprinttrein van Caleb Ewan. Een rol die hij ook in de toekomst wil blijven vervullen. “Uiteraard zal ik me de komende seizoenen ook voor de volle honderd procent geven in dienst van Caleb Ewan. Ik zet al enkele jaren mijn persoonlijke ambities opzij in dienst van een kopman. Daarom wordt het wat aftoetsen om opnieuw ook mijn eigen kans te gaan. Het zou in ieder geval fijn zijn om een combinatie te kunnen doen. Uiteraard wil ik graag nog enkele koersen winnen.”

