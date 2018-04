Tv-contract Tom Coninx niet verlengd: "Plots was ik vrij op zaterdagavond" Mark Coenegracht

19 april 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Zeven jaar lang stond zaterdagavond geblokkeerd in de agenda van Tom Coninx: dan presenteerde hij meestal ‘Stadion’ op VTM. Maar nu de voetbalrechten van zender veranderd zijn, ziet de presentator z’n exclusieve tv-contract bij ­Medialaan niet verlengd. "Wat ik op tv zal doen, moeten we herbekijken. Maar ik ga zéker radio maken, op Joe."

Of hij volgend voetbalseizoen nog op VTM als sport­anker te zien zal zijn, nu de Belgische voetbalcompetitie bij concurrent VIER zit en het pakket van de Champions League gehalveerd is, weet Tom Coninx (43) nog niet. Zeker is dat Tom in aanloop van het WK voetbal terug aanknoopt met zijn eerste liefde: de radio.

Op Joe zal hij, samen met Leen Demaré acht zondagen ‘Radio ­Belgium’, presenteren. "Ik kijk daar echt naar uit", vertelt Tom. "En als het een beetje meevalt, is het misschien wel de start van een hernieuwde radiocarrière. Ik heb bij VTM zeven topjaren gehad, daar wil ik graag nog eens zeven jaren aan toevoegen. Radio blijft m’n eerste grote liefde, dat is dus de perfecte herstart."

